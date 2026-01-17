Česko nabídlo Ukrajině stíhačky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary

Autor: ,
  11:05
Prezident Petr Pavel v pátek přislíbil svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému stíhačky schopné sestřelovat přilétající drony. Podle agentury Reuters by mohlo jít o české podzvukové letouny L-159, které Pavel zmínil už před dvěma lety. Praha by Kyjevu mohla dodat také systému včasného varování, jako jsou pasivní drony, uvedl Pavel.
Stíhačka Aero L-159T2X, která přeletěla nad Autodromem Most v rámci mistrovství...

Stíhačka Aero L-159T2X, která přeletěla nad Autodromem Most v rámci mistrovství světa superbiků. | foto: Věra Kailová

Český prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na...
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je český výrobce letadel. Aero L-159 ALCA je...
Bitevník L-159 Alca, který zajišťoval podporu pěchotě.
Den otevřených dveří čáslavské základny. Bitevníky L-159 ALCA
27 fotografií

„Česká republika může v relativně krátké době poskytnout několik středních bojových letadel, která jsou vysoce účinná v boji proti dronům, a věřím, že se nám podaří tuto záležitost rychle a úspěšně vyřešit,“ řekl Pavel na tiskové konferenci se Zelenským.

Prezident Pavel neuvedl žádné podrobnosti. Před dvěma lety však řekl, že české podzvukové stíhací letouny L-159 by mohly být převedeny na Ukrajinu, která již téměř čtyři roky bojuje proti rozsáhlé ruské invazi. Zároveň dodal, že Praha by mohla dodat systémy včasného varování, jako jsou pasivní radary.

OBRAZEM: České letadlo sestřelilo i F-16. Rozebrali jsme ho do šroubku

Novější model L-39NG společnosti Aero Vodochody, nyní prodávaný pod názvem L-39 Skyfox, je dalším českým podzvukovým proudovým letounem, který lze konfigurovat pro výcvikové a lehké bojové úkoly. Společnost Aero obnovila sériovou výrobu a první sériový letoun absolvoval svůj první let v dubnu 2023.

O tom, že by Česká republika mohla Ukrajině poskytnout tyto novější stíhačky informace prozatím nejsou, a to i vzhledem k tomu, že stíhací letouny L-39NG jsou v současné době vázány na pražské výcvikové středisko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za zásluhy o Ukrajinu. Obvykle je udělován občanům Ukrajiny i cizím státním příslušníkům za vynikající služby ukrajinskému státu a národu.

Pavel zároveň ocenil, že muniční iniciativa, která podle něj zajišťuje polovinu dodávek munice ukrajinské armádě, pokračuje i s nástupem nové vlády.

Česká armáda disponuje 24 letadly L-159 v jednomístném a dvoumístném provedení, která se používají pro výcvik a podporu pozemních sil. Hlavnímí stíhacími letouny však jsou 14 švédských letounů Saab JAS-39 Gripen. Na cestě jsou také 24 amerických stíhaček F-35 s dodáním po roce 2030.

Muniční iniciativa sice pokračuje, ale už není česká, pochvaluje si Okamura

Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.

Nová vláda po svém zvolení i přes odpor některých svých členů zachovala muniční iniciativu. Stát na ni však už nepřispěje.

16. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (127 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Hřib byl znovu zvolen předsedou Pirátů, Witosze z Ostravy porazil v prvním kole

Přímý přenos
V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana volí...

Piráti si v sobotu na celostátním fóru v Prachaticích volí nové vedení. Poslanec Zdeněk Hřib obhájil svou pozici předsedy strany, jeho vyzyvatelem byl místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava...

17. ledna 2026  8:06,  aktualizováno  12:11

Kupka kritizuje koalici nevydávání. Chce, aby ODS byla první volbou podnikatelů

Přímý přenos
Petr Fiala a Martin Kupka na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

Občanští demokraté na kongresu v pražských Vysočanech volí nové vedení. V čele strany po dvanácti letech končí bývalý premiér Petr Fiala, který už neobhajuje funkci lídra strany. Kandidáti na nového...

17. ledna 2026  7:25,  aktualizováno 

Bylo to dvanáct úspěšných let, loučil se Fiala. Neutká se o Hrad, podpořil Pavla

Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

ODS se musí změnit, být odvážná a ta změna bude bolet, řekl delegátům volebního bývalý premiér Petr Fiala, který končí v čele strany. Do čela ODS byl zvolen v lednu 2014 na kongresu v Olomouci. Řekl,...

17. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  11:20

Česko nabídlo Ukrajině stíhačky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary

Stíhačka Aero L-159T2X, která přeletěla nad Autodromem Most v rámci mistrovství...

Prezident Petr Pavel v pátek přislíbil svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému stíhačky schopné sestřelovat přilétající drony. Podle agentury Reuters by mohlo jít o české podzvukové...

17. ledna 2026  11:05

Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je Kadyrovův syn v kritickém stavu

Adam a Ramzan Kadyrov (7. srpna 2025)

Osmnáctiletý syn a potenciální nástupce čečenského vůdce Ramzana Kadyrova havaroval v řetězové dopravní nehodě. Opoziční média uvádějí, že kolona Adama Kadyrova se „pohybovala vysokou rychlostí, auto...

17. ledna 2026  10:15

Nůž se ženě zabodl do stehna. Partnerskou rozepři v Jičíně nepřežila

V domě poblíž pražského letiště Ruzyně se odehrál konflikt dvou mužů, staršího...

Smrt jednapadesátileté ženy vyšetřují policisté v Jičíně. Během partnerského konfliktu se jí zabodl nůž do stehna, přičemž na následky zranění a silného krvácení zemřela. O dva roky mladšího muže...

17. ledna 2026  9:54

Kremelská propaganda již 10 let „zabíjí“ Bulhara. Brojí tím proti Ukrajině

Oběť propagandy. Bulhar Nikolaj Genčev ukazuje jeden z příspěvků, který říká,...

Téměř deset let je Nikolaj Genčev pravidelně konfrontován s touto podivnou otázkou v telefonu: „Nejsi mrtvý, že ne?“ Důvodem je, že prokremelské sítě šíří jeho fotografii jako důkaz, že v Oděse byl...

17. ledna 2026  7:37,  aktualizováno  7:52

Terčem guvernér i starosta. V USA vyšetřují politiky za kritiku a „maření“ práce ICE

Tim Walz

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Mezi...

17. ledna 2026  7:13,  aktualizováno  7:32

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Rusko předvádí ubohou parodii na druhou světovou. Ale to nejdůležitější mu uniká

Premium
Tělo ukrajinského zdravotníka zabitého při ruském úderu na Kyjev (9. ledna 2026)

Pro ruský režim je to téměř posvátné číslo. 1418. Tolik dní trvala Velká vlastenecká válka. A tažení na Ukrajině ji před pár dny překonalo. „Rusko zopakovalo všechny ošklivé stránky druhé světové...

17. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Policisté dávno vědí, kdo zabil Mrázka, a proč musel zemřít, říká expolicista Tichý

Premium
Expolicista Karel Tichý

Když na přelomu milénia na policejních chodbách někdo vyslovil výraz Krakatice, lidé ztišili hlas. Nešlo o běžný spis, ale o děsivý popis toho, co se nikdy popsat nemělo: jak prorůstá české podsvětí...

17. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.