Ukrajinci podle starosty Severodoněck ztratili, útěk z města se komplikuje

Ukrajinci ztratili kontrolu nad Severodoněckem. Poté, co se jednotky z obléhaného města téměř stáhly jej obsadily ruské a proruské síly. Řekl to starosta Oleksandr Strjuk, podle kterého už město nelze opustit skrze území, které by Ukrajina ještě ovládala. Ukrajinci se stahují na výše položené území kolem Lysyčansku, které je snadnější bránit.