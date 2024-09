Vysoké ztráty Ruska. Ve válce na Ukrajině přišlo o více než deset tisíc obrněnců

Více než 10 000 kusů čítají ztráty obrněné techniky, která by měla ruské pěchotě otevřít cestu do ukrajinských měst a vesnic. Při tomto tempu ztrát by Rusko přibližně za rok mohlo přijít o schopnost zásobovat bojující armádu nezbytným množstvím techniky, upozornil portál The Moscow Times, zakázaný ruskými úřady.