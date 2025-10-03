Do letadla směr Rusko nastoupil Ahmed Salím letos 11. července. Jordánec krátce po padesátce byl celý natěšený na práci snů. Na síti Telegram skočil po nabídce, která slibovala zaměstnání v cateringu pro ruské ministerstvo obrany. V kanceláři daleko od ukrajinských bojišť a královsky honorované. No, nekupte to.
Náborářka, jež se představila jako Polina Alexandrovna, mu nabídla přes dva tisíce dolarů měsíčně, ruské občanství a následně skvělý džob v soukromé prosperující firmě.
Jejich ztráty jsou každému fuk. Hlavní je, aby odčerpali co nejvíc ukrajinské munice – teprve potom nastupují ruští profesionálové.