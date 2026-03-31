Nominujte zaměstnance. První ruský region nařídil firmám poslat lidi do války

  19:54
Rjazaňská oblast jako první region v Rusku nařídila podnikům, kolik pracovníků mají poslat do války proti Ukrajině, uvedl v úterý server The Moscow Times s odvoláním na zveřejněné nařízení gubernátora Pavla Malkova.
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o ukrajinský Pokrovsk. (26. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Dmitrij Medveděv (29. ledna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin na ekonomické poradě v Kremlu (23. března 2026)
Podle dokumentu firmy se 150 až 300 pracovníky by měly poslat do armády dva kandidáty na profesionální vojáky, firmy s 300 až 500 zaměstnanci tři a podniky s větším počtem pracovníků pět. Povinnost se má vztahovat na podniky bez ohledu na formu jejich vlastnictví od 20. března do 20. září.

Gubernátorovo nařízení se odvolává na dva výnosy prezidenta Vladimira Putina z října 2022, které podle portálu dávají hlavám ruských regionům pravomoci uskutečňovat opatření pro uspokojení potřeb ozbrojených sil.

V posledních dnech ruské úřady opakovaně popřely, že by chystaly novou mobilizaci k doplnění ztrát ruských jednotek. V Kremlu tvrdí, že takové téma není na pořadu dne, zatímco místopředseda bezpečnostní rady, exprezident Dmitrij Medveděv ujišťuje, že vojska jsou včas doplňována vojáky, kteří podepsali kontrakt s armádou.

Zdroje obeznámené s údaji západních rozvědek ale upozornily, že nábor nových vojáků letos již nestačí k tomu, aby nahradil ztráty na bojišti. V lednu se do války přihlásilo o 9 tisíc vojáků vojáků méně, než o kolik přišly jednotky v boji, ačkoliv ještě o měsíc dříve byl poměr vyrovnaných, dodal portál.

