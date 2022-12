Rusko od začátku invaze přišlo už o 100 tisíc vojáků, hlásí Ukrajinci

Rusko od únorového vpádu na Ukrajinu přišlo už o více než 100 000 vojáků, tři tisícovky tanků a asi 6 000 dalších obrněných vozidel, tvrdí ukrajinský generální štáb ve čtvrtečním ranním přehledu situace na bojišti v 302. den války.

Ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo informaci ráno na svém Twitteru a doprovodilo ji výraznou grafikou.

100,000 soldiers have been recognized with awards in 10 months of the full-scale war - russian #DefMin Sergei Shoigu.



What an amazing coincidence. pic.twitter.com/ESM2fKmaXk