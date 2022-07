Invazi na Ukrajině podporují spíše dříve narození Rusové, odhalil průzkum

Autoři průzkumu kladli dotázaným, jejichž počet není znám, otázku, zda je jim bližší názor, že bojové operace na Ukrajině je záhodno co nejdříve zastavit, anebo nikoli. První možnost zvolilo 30 procent dotázaných, naopak 57 procent usoudilo, že ve válce je nutné pokračovat; 13 procent neodpovědělo.

Pro ukončení války bylo 56 procent dotázaných ve věku 18 až 24 let, pro její pokračování jen 19 procent. Ve věkové kategorii 25 až 34 let ukončení války podporovalo 43 procent dotázaných a 41 proti bylo pro pokračování. Se stoupajícím věkem počet přívrženců války rostl: u Rusů starších 60 let to bylo již 72 procent dotázaných, napsala Meduza s odvoláním na zdroje blízké Kremlu.

V Moskvě a v Petrohradu, dvou největších ruských městech, si ukončení války přálo okolo dvou pětin dotázaných, 48 procent bylo pro pokračování. Nejvíce podporovatelů války (62 procent) žilo v dalších městech s více než milionem obyvatel.

VCIOM na žádost Kremlu také zkoumal souvislost mezi podporou války a vlivem médií. Mezi „aktivními uživateli internetu“ 47 procent dotázaných chtělo skoncovat s válkou a 35 procent bylo pro její pokračování. Naopak mezi televizními diváky si konec války přálo jen 22 procent dotázaných, zatímco 68 procent podpořilo další válčení.

VCIOM údaje z tohoto průzkumu nezveřejnil. Na svém webu jen napsal, že podle červnové ankety 72 procent Rusů spíše podporuje „speciální vojenskou operaci“, jak ruské úřady oficiálně nazývají válku proti Ukrajině, dalších 17 procent ji spíše nepodporuje a 11 procent mělo problém odpovědět.

Sociolog Grigorij Judin o neveřejném průzkumu Meduze řekl, že jeho výsledky byly předvídatelné, i jiné průzkumy totiž vypovídají, že „speciální operaci“ podporují spíše starší Rusové a také obyvatelé velkých měst s velkým počtem státních zaměstnanců. „Je to válka starců a příslušníků silových složek, kteří chtějí zakonzervovat zemi v minulosti,“ usoudil. Touha mládeže po míru se ale podle sociologa přinejmenším v nejbližší době neprojeví masovými protesty.

„Prezident Putin chce bojovat, on je hlavní,“ řekl portálu nejmenovaný zdroj blízký Kremlu, podle něhož k ukončení války nepovedou žádné průzkumy a ani protesty, na jejichž zvládnutí má pořádková policie dostatek sil.

Citovaný výzkum, který podle zdrojů portálu Meduza proběhl minulý měsíc na zakázku Kremlu, uskutečnila společnost VCIOM. Kreml i VCIOM se zdržely vyjádření.

Meduza, založená ruskými novináři, operuje z lotyšské Rigy, v samém Rusku ji úřady nejprve loni označily hanlivou nálepkou „zahraničního agenta“ a krátce po vypuknutí války proti Ukrajině ji rovnou zakázaly.