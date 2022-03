Je absolutně fit, orodoval za Putina Lukašenko. Naříkal také nad rozpadem SSSR

Blízké konexe Ruska s Běloruskem jsou veřejně známé. Rusko využívalo běloruské území jako zastávku pro svou invazi na Ukrajinu, která trvá od 24. února. Před týdnem se mimo jiné představitelé obou těchto zemí dohodli, že proti sankcím uvaleným na Rusko budou postupovat společně.

„Nesešli jsme se jen jako hlavy států, všechny okolnosti v našem vztahu jsou přátelské,“ uvedl Lukašenko v nahrávce rozhovoru, který sdílela státní tisková agentura BelTA. Podle jeho slov je „absolutně zasvěcený“ do všech státních údajů a pokud je to možné, tak i do osobních.

Západní vůdci se vyslovili kriticky již na začátku invaze. Putin podle nich udělal velmi nákladný a nesprávný tah, když dal pokyn k zahájení vojenského útoku na Ukrajinu. Jejich slova se do jisté míry potvrzují. Ruské síly utrpěly těžké ztráty, ačkoliv to systematicky popírají, a jejich postup se do značné míry zastavil, a to i navzdory zjevné převaze.

Britský premiér Boris Johnson tehdy uvedl, že Putin je „iracionální“. Nizozemský premiér Mark Rutte ho zase popsal jako „totálně paranoidního“.

Lukašenko však tyto názory odmítl. Vladimir Putin, kterému je 69 let, podle něj ještě není ani na vrcholu svých sil.

„Západ a vy byste měli dostat tuhle hloupost, tuhle fikci z vašich hlav,“ řekl v rozhovoru novinářovi. „Putin je absolutně fit, je v lepší formě než kdy předtím,“ pokračoval Lukašenko.

Poté dodal, že Putin je zcela zdravý člověk a také sportovec a rozhovor zakončil běloruským příslovím: „Nastydne na všech našich pohřbech.“

Lukašenko v rozhovoru také naříkal nad rozpadem Sovětského svazu v roce 1991, což je téma, které Putin také často připomínal. Naposledy ve svých projevech před invazí. V nich naznačoval, že Ukrajina byla vytvořena jako umělý konstrukt a je „nezcizitelnou součástí“ ruské historie a kultury.

„Rozpad Sovětského svazu je tragédie,“ řekl Lukašenko. „Kdyby Sovětský svaz přežil dodnes, mohli bychom se vyhnout nejrůznějším konfliktům ve světě,“ uvedl dále.

Dokud existoval Sovětský svaz, svět byl podle Lukašenka multipolární a tím pádem vyrovnaný. S rozpadem SSSR se dle jeho slov svět stal unipolárním. Na závěr dodal, že toto všechno má za následek, že naši planetu monopolizují Spojené státy americké.