Není to poslední dobyvačná válka, jejímiž jsme svědky, míní bezpečnostní expert

Ještě před vypuknutím války na Ukrajině jste v rozhovoru pro týdeník TÉMA popisoval, že vnímáte, jak je svět rozechvělý a stojí na pokraji nějakých větších konfliktů, kdy si velcí geopolitičtí hráči zřejmě zkusí podrobit menší země. Ta předpověď se naplnila. Můžou však obtíže ruské armády, která na Ukrajině nesplnila očekávání bleskové války, nějak změnit plány i dalších mocností s podobným uvažováním?

Doufám, že z téhle lekce se mohou poučit mnozí predátoři. Nebyl bych si ovšem jistý, že si ji budou pamatovat příliš dlouho. Rozhodně to není poslední dobyvačná válka, jejímiž jsme svědky. Jisté ovšem je, že pokud by Ukrajinci prohráli, byl by to jasný recept a signál pro všechny, kdo mají podobné imperiální smýšlení jako Vladimir Putin. Že se prostě podobná politika vyplácí. I proto je nesmírně důležité, aby se tak nestalo.

Putin stárne a jednou prostě bude nahrazen. K nějakému střídání se tam už z logiky biologie schyluje a všichni to vědí. Včetně samotného Putina, jenž z toho musí mít patřičnou paranoiu.