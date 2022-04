KOMENTÁŘ: Milý Ruse, chceš výlet? Zaplať Ukrajině

Poválečný návrat Ukrajinců do své země bude náročný a obnova válkou zničené země trvat celá desetiletí. „Tu obnovu jejich země by měl platit Rus. A věc by pro něj měla být jen černobílá. Ne, Rusy neponižujme, ale jasně jim ukažme, co jejich země a jejich armáda napáchala,“ píše ve svém komentáři šéf severočeské MF DNES Jan Veselý.