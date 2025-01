Zatímco Ukrajina i západní státy invazi přirovnávají k dobyvačné válce, kterou se ruský autoritářský prezident Vladimir Putin snaží rozšířit území a vliv, Kreml hovoří o speciální vojenské operaci s cílem zajistit bezpečnost Ruska.

Poradce Kremlu Vladimir Medinskij, který se v roce 2022 po začátku války zúčastnil neúspěšných mírových jednání s Ukrajinou, redigoval třísvazkové Vojenské dějiny Ruska.

Třetí díl, který je určen pro mladé lidi od 15 let, přináší ruský pohled na příčiny války, popisuje příklady hrdinství na frontě a vysvětluje, jak moderní ruská armáda někdy používá postupy Rudé armády z druhé světové války.

Kapitola nazvaná Profesionalita, nezdolnost a odvaha: Ruské jednotky ve speciální vojenské operaci školákům sděluje, že Rusko bylo v únoru 2022 donuceno vojáky na Ukrajinu poslat.

Západ podle učebnice roky ignoroval ruské bezpečnostní obavy, kdy se Severoatlantická aliance rozpínala na východ a kdy s podporou Západu Ukrajinci svrhli v roce 2014 proruského prezidenta Viktora Janukovyče, což z Ukrajiny vytvořilo agresivní protiruské předmostí.

Vojenský historik Ivan Basik, který je spojen s ruskou armádou, na dnešní tiskové konferenci řekl, že kroky Ukrajiny a Západu učinily válku nevyhnutelnou. „Nejdůležitějším úkolem je vysvětlit mladší generaci, školním dětem, vynucenou povahu speciální vojenské operace prováděné Ruskou federací,“ prohlásil.

V Rusku to není první školní kniha, která před dětmi obhajuje postoj Moskvy k invazi na Ukrajinu. Už v roce 2023 vydal Medinskij čtyři nové učebnice dějepisu pro studenty ve věku od 16 do 18 let, které odrážejí Putinův pohled na rozpad Sovětského svazu a příčiny války na Ukrajině.

Rusko v souvislosti s invazí často opakuje, že ruské obyvatelstvo na Ukrajině čelilo útlaku a také útokům ukrajinských fašistů. Konflikt proto přirovnává k takzvané Velké vlastenecké válce, kdy Sovětský svaz bojoval proti nacistickému Německu.

Velkou vlasteneckou válkou Rusko nazývá část druhé světové války, která začala v červnu 1941 německým přepadením Sovětského svazu. V roce 1939 přitom nacisté a Sověti uzavřeli smlouvu o neútočení, kterou si zároveň rozdělili východní Evropu.

Po německém napadení Polska v září 1939, kterým začala druhá světová válka, Sovětský svaz zabral východní polské regiony. Sovětské a nacistické armády následně uspořádaly i společné vojenské přehlídky.