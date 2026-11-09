Hackeři pronikli do dat Rosstatu. Rusko eviduje už na 400 tisíc padlých

Minulý měsíc BBC uvedla, že ve válce padlo přinejmenším 281 753 ruských vojáků. Vyplývá to z analýzy veřejně dostupných zdrojů, díky nimž se zmíněné padlé vojáky podařilo ve spolupráci se serverem Mediazona identifikovat. Skutečné ztráty ruské armády jsou však podle BBC zřejmě vyšší.
Hackerská uskupení Kyberpartyzany BY a Silent Crow tvrdí, že se jim podařilo proniknout do systémů Rosstatu. Podle Kyberpartyzanů od začátku války zahynulo 393 881 Rusů, u nichž Rosstat jako příčinu smrti uváděl boje či následky bojových akcí.
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Uskupení předpokládá, že celkové ztráty, zahrnující také zraněné, invalidy a nezvěstné, mohou být ještě třikrát až pětkrát vyšší, poznamenal portál The Moscow Times.
Silent Crow tvrdí, že zahynulo 450 100 Rusů. Tento údaj prý zahrnuje nejen úmrtí v boji či následkem bojů, ale také úmrtí, kdy jako příčinu statistici uváděli teroristický útok, úmrtí vojáků mimo bojové akce či smrt lidí přihlášených k pobytu v Rusku, ale zesnulých na okupovaných územích nebo na Ukrajině bez uvedení příčiny smrti.
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Meduza poznamenala, že spolu s portálem Mediazona získala přístup k údajům, které hackeři zveřejnili. Nyní se je snaží ověřit – a především prověřit, nakolik jsou úplné. Je totiž známo, že ani v lékařských zprávách, na jejichž základě se vydávají úmrtní listy, není vždy uvedena pravá příčina smrti. Ještě důležitější je fakt, že ani interní údaje Rosstatu, které hackeři poskytli novinářům, neobsahují aktuální počty nezvěstných.
Ukrajinský generální štáb odhaduje, že Rusko od rozpoutání války v únoru 2022 přišlo o celkově více než 1,6 milionu vojáků.