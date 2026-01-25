Pro Rusy klíčový Severomorsk jede na generátory, zchátralé vedení se zřítilo

Uzavřené město Severomorsk u Kolského zálivu Barentsova moře je sídlem nejdůležitějšího velitelství ruské Severní flotily, které řídí největší ruskou flotilu ponorek s balistickými raketami, rozsáhlým arzenál jaderných hlavic, raket a opravárenské loděnice.
V Rusku stále existují takzvaná uzavřená města, obvykle v okolí významných obranných nebo jaderných zařízení, ve kterých panuje mnohem přísnější režim než jinde. Vstup do těchto měst je kontrolován a k návštěvě je třeba mít zvláštní povolení.
|
Francie koná, ve Středozemním moři zadržela tanker ruské stínové flotily
Gubernátor Murmanské oblasti Andrej Čibis v pátek večer oznámil přerušení dodávek proudu do měst Murmansk a Severomorsk kvůli zřícení stožárů elektrického vedení. V Severomorsku byly podle místních představitelé dnes ještě stále některé domy bez elektřiny a tepla.
V pátek se podle místních médií asi sedm kilometrů od Murmanska zřítilo pět stožárů elektrického vedení, z nichž dva byly staré téměř 60 let: pocházely z roku 1966, další dva dva z roku 1982 a jeden z roku 1988.
Lodě Severní flotily v Severomorsku přešly do autonomního režimu, aby se uvolnila kapacita, uvedl starosta města Vladimir Jevmenkov.
V Murmanské oblasti byl vyhlášen stav nouze a úřady vedou vyšetřování, protože mají podezření, že se stožáry elektrického vedení zhroutily z nedbalosti, napsal dnes server Meduza. Stožáry měly mít životnost 40 let, dodal portál.
Severomorsk
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz