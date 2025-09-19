Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Autor:
  17:06
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí elitní dronové jednotky Rubikon. Vojenský oddíl podle expertů stojí za řadou úspěchu Ruska ve válce s Ukrajinou, včetně například operace s cílem vytlačit ukrajinské obránce z Kurské oblasti.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

V reportážním snímku, který zveřejnil Solovjov na sociálních sítích, se i přes usilovnou snahu střihačů rozostřit citlivá místa podařilo sídlo nechvalně proslulé brigády identifikovat.

Na videu si analytici všimli toho, že střihači zapomněli zakrýt tabulku nad vchodem do toalety s charakteristickým designem a světelnou tabuli nad ní, která zobrazuje nápis „toaleta“ v ruštině a angličtině a přepíná mezi nimi každých několik sekund.
Média uvádějí, že Vladimir Solovjov na návštěvě Vlasteneckého parku vyzradil těmito záběry umístění jednotky Rubikon.
Vlastecký park u Moskvy
Vlastenecký park u Moskvy
12 fotografií

Novinkou oproti předchozím pokusům však je, že tentokrát se novinářům Rádia Svoboda (RL), kteří pracují s otevřenými zdroji, povedlo přesně určit polohu ústředí. Je jím místo, které by čekal málokdo.

Nachází se totiž v dětském zábavním parku, který ruský prezident Vladimir Putin otevřel před deseti lety nedaleko Moskvy – nese název Vlastenecký park. Nachází se u města Kubinka, nedaleko Moskvy.

Na videu si analytici všimli toho, že střihači zapomněli zakrýt tabulku nad vchodem do toalety s charakteristickým designem a světelnou tabuli nad ní, která zobrazuje nápis „toaleta“ v ruštině a angličtině a přepíná mezi nimi každých několik sekund.

Na videu si analytici všimli toho, že střihači zapomněli zakrýt tabulku nad...

Tabule je záměrně umístěna ve výšce, protože v době konání výstav jsou dveře na toaletu skryty před zraky návštěvníků stánky. Právě moment přepínání jazyků na ní zachytil Solovjov na videu.

Na internetu byla zveřejněna už celkem tři videa, na kterých je vidět „tajná základna“ centra Rubikon. První z nich bylo zveřejněno 11. října 2024 na telegramovém kanálu ruského ministerstva obrany.

Druhé, stěžejní video – televizní reportáž Solovjova – bylo zveřejněno 2. února 2025. A konečně 1. srpna 2025 zveřejnil video k výročí svého založení telegramový kanál samotného Rubikonu. Tato tři videa novinářům z RL umožnila potvrdit polohu ústředí.

Překročil Solovjov Rubikon?

Centrum pokročilých bezpilotních systémů Rubikon s přezdívkou, která odkazuje k legendární římské řece, již kdysi překročil Julius Caesar, vzniklo v srpnu minulého roku z pokynu ministra obrany Andreje Bělousova a funguje přímo pod křídly ministerstva obrany.

Rezort v říjnu minulého roku uvedl, že hlavním úkolem centra je „příprava vysoce kvalifikovaného instruktorského personálu z řad specialistů v oblasti bezpilotních prostředků“.

Paříži, čekej jaderné svítání. Solovjov hrozil atomovkami kvůli pomoci Polsku

Rubikon díky záštitě ruského ministerstva obrany jedná přímo s ruským vojensko-průmyslovým komplexem, takže má k dispozici poslední novinky v dronových technologiích a testuje je v praxi.

V únoru se klíčová silnice pro zásobování ukrajinských sil v Kurské oblasti poprvé stala cílem devastujícího náletu ruských dronařů. I po úspěšném dronovém útoku se Ukrajinci o měsíc později ze Sudže stáhli. I řadoví vojáci přiznávají, že hlavním důvodem bylo přerušení logistických tras drony, které ruští operátoři často ovládali prostřednictvím tenoučkého optického vlákna, takže se nedaly rušit.

Experti se každopádně shodnou, že během úspěšné protiofenzivy u Kursku se sešli ti nejlepší ruští dronaři. „Ruská armáda si osvojila taktiku ‚izolace bojiště‘ moderními prostředky. Bezpilotní letouny odřízly zásobování ukrajinských sil, které neměly jinou možnost než ustoupit. Ukrajinci se ocitli v kotli, který uzavřeli nikoliv živí vojáci, ale roboti,“ pochvaluje si bloger s přezdívkou Russkij inženěr.

Pod svícnem je největší tma

Vojenský lunapark, ve kterém podle RL sídlí Rubikon, se nachází u města Kubinka, asi hodinu jízdy autem z Moskvy. Reportér britského listu The Guardian ho popsal jako „vojenský Disneyland“, kde jsou místo atrakcí kanóny a děti si mohou hrát s granátomety. K obědu se vydávají vojenské příděly a jako suvenýr si návštěvníci můžou odvézt magnet či tričko s tváří Vladimira Putina, Josifa Stalina nebo dokonce Lavrentije Beriji.

Park o rozloze čtyř tisíc hektarů označil Putin za „důležitou součást našeho systému vojensko-vlastenecké práce s mládeží“. Výstavba parku vyšla ruské ministerstvo obrany na 20 miliard rublů (asi 8,8 miliardy korun).

Vezmeme si Finsko, oživíme Rakousko-Uhersko, fantazíruje Solovjov

„Mladí lidé se zde mohou nejen účastnit veletrhů, ale rovněž řídit či létat ve vojenských prostředích, střílet z armádních zbraní a skákat padákem,“ prohlásil podle agentury Bloomberg tehdejší ministr obrany Sergej Šojgu před zahájením výstavby areálu.

Zůstává otázkou, zda Rusové zvolili dětský zábavní park, aby odradili Ukrajince od útoku kvůli obětem na dětských životech, nebo jde o náhodné umístěné s cílem co nejvíce utajit Rubikon.

Poloha ústředí Rubikonu podle RF

Poloha ústředí Rubikonu podle RF

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (32 příspěvků)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Hromadná nehoda sedmi vozidel na D5 u Rokycan. V jednom pruhu obnovili provoz

Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela v pátek odpoledne dálnici D5 mezi sjezdy Ejpovice a Rokycany ve směru na Prahu. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc třem lidem. V dotčeném směru se tvoří...

19. září 2025  16:50,  aktualizováno  17:55

Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace

Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla, tanečních projektů i akademických programů. Živoucí multifunkční kulturní centrum otvírá návštěvníkům...

19. září 2025  17:43

„Bezprecedentně brutální“. Ruské stíhačky letěly dvanáct minut nad Estonskem

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla v prohlášení estonská vláda. Estonské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo ruského chargé...

19. září 2025  16:22,  aktualizováno  17:39

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

19. září 2025  17:20

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

19. září 2025  17:06

Slova TGM byla na svou dobu skandální, proto se je dozvídáme dnes, říká historik

Premium

Historici na lánském zámku otevřeli obálku s posledními slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Překvapilo je však, že dopis zřejmě nebyl napsaný v roce 1937, ale o tři...

19. září 2025

Poradenská psychoterapie bude vázaná živnost. Otevře cestu k dostupnější péči

Psychoterapeuti působící mimo zdravotnictví budou smět poskytovat své služby jako vázanou živnost v oboru poradenské psychoterapie. Budou muset mít mimo jiné nejméně magisterské vzdělání a absolvovat...

19. září 2025  16:47

S komunisty do vlády nepůjdeme, říká lídr Motoristů v kraji Jiří Barták

Lídr Motoristů ve Zlínském kraji dlouhá léta působil u celní správy, takže v politice aktivní být nemohl. Jiřího Bartáka však zajímala a znal se s řadou lidí, kteří na tom byli stejně. Jedním z nich...

19. září 2025  16:46

Policie navrhla obžalovat exposlance Šnajdra, viní jej z úplatkářství v rámci VZP

Policisté navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V...

19. září 2025  16:24,  aktualizováno  16:43

Újezd dojede. Legendární pražský klub končí, majitel zve na poslední večírek

Ikonický pražský klub Újezd, který spojoval kulturu, pivo a umění, zjevně na konci října skončí. Redakci iDNES.cz to potvrdil současný provozovatel. Klub je známý především jako typický symbol...

19. září 2025  16:33

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Fialův gang je ze hry. Chceme ANO tlačit k pravicovým řešením, říká Pikora

Vladimír Pikora je výrazný český ekonom. Jako lídr kandidátky uskupení Motoristé sobě v Ústeckém kraji tvrdě kritizuje „Fialův gang“, velmi ostře se vymezuje proti emisním povolenkám i proti...

19. září 2025  16:31

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Po kritice ho neuspí

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce...

19. září 2025  14:43,  aktualizováno  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.