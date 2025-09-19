Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
V reportážním snímku, který zveřejnil Solovjov na sociálních sítích, se i přes usilovnou snahu střihačů rozostřit citlivá místa podařilo sídlo nechvalně proslulé brigády identifikovat.
Novinkou oproti předchozím pokusům však je, že tentokrát se novinářům Rádia Svoboda (RL), kteří pracují s otevřenými zdroji, povedlo přesně určit polohu ústředí. Je jím místo, které by čekal málokdo.
Nachází se totiž v dětském zábavním parku, který ruský prezident Vladimir Putin otevřel před deseti lety nedaleko Moskvy – nese název Vlastenecký park. Nachází se u města Kubinka, nedaleko Moskvy.
Na videu si analytici všimli toho, že střihači zapomněli zakrýt tabulku nad vchodem do toalety s charakteristickým designem a světelnou tabuli nad ní, která zobrazuje nápis „toaleta“ v ruštině a angličtině a přepíná mezi nimi každých několik sekund.
Tabule je záměrně umístěna ve výšce, protože v době konání výstav jsou dveře na toaletu skryty před zraky návštěvníků stánky. Právě moment přepínání jazyků na ní zachytil Solovjov na videu.
Na internetu byla zveřejněna už celkem tři videa, na kterých je vidět „tajná základna“ centra Rubikon. První z nich bylo zveřejněno 11. října 2024 na telegramovém kanálu ruského ministerstva obrany.
Druhé, stěžejní video – televizní reportáž Solovjova – bylo zveřejněno 2. února 2025. A konečně 1. srpna 2025 zveřejnil video k výročí svého založení telegramový kanál samotného Rubikonu. Tato tři videa novinářům z RL umožnila potvrdit polohu ústředí.
Překročil Solovjov Rubikon?
Centrum pokročilých bezpilotních systémů Rubikon s přezdívkou, která odkazuje k legendární římské řece, již kdysi překročil Julius Caesar, vzniklo v srpnu minulého roku z pokynu ministra obrany Andreje Bělousova a funguje přímo pod křídly ministerstva obrany.
Rezort v říjnu minulého roku uvedl, že hlavním úkolem centra je „příprava vysoce kvalifikovaného instruktorského personálu z řad specialistů v oblasti bezpilotních prostředků“.
Rubikon díky záštitě ruského ministerstva obrany jedná přímo s ruským vojensko-průmyslovým komplexem, takže má k dispozici poslední novinky v dronových technologiích a testuje je v praxi.
V únoru se klíčová silnice pro zásobování ukrajinských sil v Kurské oblasti poprvé stala cílem devastujícího náletu ruských dronařů. I po úspěšném dronovém útoku se Ukrajinci o měsíc později ze Sudže stáhli. I řadoví vojáci přiznávají, že hlavním důvodem bylo přerušení logistických tras drony, které ruští operátoři často ovládali prostřednictvím tenoučkého optického vlákna, takže se nedaly rušit.
Experti se každopádně shodnou, že během úspěšné protiofenzivy u Kursku se sešli ti nejlepší ruští dronaři. „Ruská armáda si osvojila taktiku ‚izolace bojiště‘ moderními prostředky. Bezpilotní letouny odřízly zásobování ukrajinských sil, které neměly jinou možnost než ustoupit. Ukrajinci se ocitli v kotli, který uzavřeli nikoliv živí vojáci, ale roboti,“ pochvaluje si bloger s přezdívkou Russkij inženěr.
Pod svícnem je největší tma
Vojenský lunapark, ve kterém podle RL sídlí Rubikon, se nachází u města Kubinka, asi hodinu jízdy autem z Moskvy. Reportér britského listu The Guardian ho popsal jako „vojenský Disneyland“, kde jsou místo atrakcí kanóny a děti si mohou hrát s granátomety. K obědu se vydávají vojenské příděly a jako suvenýr si návštěvníci můžou odvézt magnet či tričko s tváří Vladimira Putina, Josifa Stalina nebo dokonce Lavrentije Beriji.
Park o rozloze čtyř tisíc hektarů označil Putin za „důležitou součást našeho systému vojensko-vlastenecké práce s mládeží“. Výstavba parku vyšla ruské ministerstvo obrany na 20 miliard rublů (asi 8,8 miliardy korun).
„Mladí lidé se zde mohou nejen účastnit veletrhů, ale rovněž řídit či létat ve vojenských prostředích, střílet z armádních zbraní a skákat padákem,“ prohlásil podle agentury Bloomberg tehdejší ministr obrany Sergej Šojgu před zahájením výstavby areálu.
Zůstává otázkou, zda Rusové zvolili dětský zábavní park, aby odradili Ukrajince od útoku kvůli obětem na dětských životech, nebo jde o náhodné umístěné s cílem co nejvíce utajit Rubikon.
Poloha ústředí Rubikonu podle RF
