Na Ukrajině u hranic s Polskem spadl dron. Vzdušný prostor Polska nebyl narušen

„Naše systémy protivzdušné obrany a letouny byly připraveny k zásahu. Po odvolání poplachu se letouny vrátily na základnu a systémy protivzdušné obrany se vrátily do režimu sledování a pohotovosti,“ napsal na sociální síti X Kosiniak-Kamysz.
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Ukrajinec zaútočil v polském opatství. Zabil kněze a čtyři lidi zranil
Polské vládní bezpečnostní centrum a operační velitelství polských ozbrojených sil v pondělí dříve informovaly, že Rusko provedlo útok na Ukrajinu. Úřady krátce poté vydaly varování pro východopolské Lublinské vojvodství, které o několik minut později zrušily.
Mluvčí operačního velitelství polských ozbrojených sil Jacek Goryszewski televizní stanici TVN24 řekl, že jeden z dronů, které Rusko při útoku použilo, s největší pravděpodobností dopadl na ukrajinské straně hraničního přechodu Dorohusk-Jahodyn.
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Do Polska vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník
Šéf vojenské správy ukrajinské Volyňské oblasti Roman Romaňuk podle agentury AFP uvedl, že ruský dron zasáhl ukrajinskou vesnici Starovojtove nedaleko polských hranic a poškodil hraniční přechod.
Podobný incident se stal v noci na 13. září poblíž hraničního přechodu Dorohusk, kde byla zasažena čerpací stanice a železniční uzel.