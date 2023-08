Ukrajinci dobyli ves na západě Doněcké oblasti, pokračují v ofenzivě

„Urožajne osvobozeno. Naši upevňují své pozice. Ofenzíva pokračuje,“ napsala Maljarová.

Vsi Urožajne a Staromajorske, jehož osvobození Kyjev oznámil na konci července, byly o víkendu na proruských kanálech na Telegramu zmiňovány jako místa prudkých bojů. O bojích v oblasti hovořili také ukrajinští představitelé u ruské okupační úřady. List The New York Times o víkendu napsal, že Kyjev u Urožajne do boje nasadil tisíce vojáků a těžkou techniku.

„Pokud se jim podaří prorazit nebo obejít Urožajne, budou zhruba 80 kilometrů od významných přístavních měst Berďansk a Mariupol u Azovského moře. S každou mílí postupu ukrajinské síly vystavují ruské zásobovací linie většímu a většímu tlaku,“ napsal list.