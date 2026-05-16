Ovládli jsme dvě vesnice, tvrdí Rusko. V dubnu však ztratilo víc území, než dobylo

Autor: ,
Sledujeme online   13:54
Ruské jednotky oznámily převzetí kontroly nad vesnicemi Borova a Kuťkivka v Charkovské oblasti. Ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky v noci na sobotu poničily civilní infrastrukturu v Charkovské a Oděské oblasti. Úřady v západoruské Belgorodské oblasti, která sousedí s Ukrajinou, pak hlásí jednoho mrtvého po útoku ukrajinského dronu na automobil.
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o ukrajinský Pokrovsk. (26. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinci zaútočili v ruské Rjazani. (15. května 2026)
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)
Dohromady ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany za poslední den sestřelila 353 ukrajinských dronů. Podobné informace nelze v podmínkách války okamžitě nezávisle ověřit.

Moskva pravidelně hlásí „osvobození“ vesnic na východě či severovýchodě Ukrajiny. O dvou dobytých obcích informovalo ruské ministerstvo obrany i dnes. Institutu pro studium války (ISW) však tento měsíc napsal, že Rusko v dubnu ve svém vojenském tažení na Ukrajině poprvé od ukrajinské protiofenzivy v létě 2023 přišlo o více území, než se mu podařilo dobýt.

Ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky poničily kritickou a civilní infrastrukturu v různých částech Ukrajiny, přičemž útoky jsou hlášeny z Oděské a Charkovské oblasti.

V Izmailském okrese v Oděské oblasti byla napadena kritická infrastrukturní zařízení a obytné budovy. Při útoku bylo zraněno několik lidí, ačkoli úřady tvrdí, že žádné ze zranění nebylo vážné.

V Charkově ruský dron zasáhl centrální část města v Ševčenkivské čtvrti, informoval starosta Ihor Terechov. Dron narazil do vozovky a poškodil dva vchody do metra, trolejbus či zastávku veřejné dopravy.

Jeden zabitý v Belgorodské oblasti

Regionální úřady v ruské Belgorodské oblasti informují o muži zabitém při ukrajinském dronovém útoku na automobil v obci Krasnaja Jaruga.

Ruská protivzdušná obrana za poslední den sestřelila 12 naváděných leteckých bomb a 353 bezpilotních letounů. Moskevský starosta Sergej Sobjanin v sobotu hlásí také sestřelení tří dronů, které směřovaly na ruské hlavní město.

Požár po dronovém úderu pravděpodobně propukl v závodě na výrobu průmyslových hnojiv Azot v Něvinnomyssku ve Stavropolském kraji na jihozápadě Ruska. Podnik je přitom spojován i s výrobou výbušnin.

Oznámený útok se odehrál v době, kdy Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani v hloubi ruského území. Kampaň se zaměřuje na ruskou vojenskou a průmyslovou infrastrukturu podporující válečné úsilí Moskvy.

Vesnice Borova a Kuťkivka

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ovládli jsme dvě vesnice, tvrdí Rusko. V dubnu však ztratilo víc území, než dobylo

Sledujeme online
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...

Ruské jednotky oznámily převzetí kontroly nad vesnicemi Borova a Kuťkivka v Charkovské oblasti. Ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky v noci na sobotu poničily civilní infrastrukturu v Charkovské a...

