Rozhodnutí přišlo po pátečních útocích ukrajinských dronů na 13 ruských lodí v Azovském moři, mezi nimiž bylo i deset tankerů. Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Roman Brovdi uvedl, že drony v posledních dnech zaútočily celkem na 48 menších tankerů, které přepravovaly pohonné hmoty na anektovaný Krym.
Zdroje agentury Reuters neuvedly, kdy by měl být provoz na kanálu obnoven.
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Ukrajinské drony v noci na pátek znovu zaútočily také na ropnou infrastrukturu v Rusku. Požár vypukl v rafinerii Ilskij v Krasnodarském kraji a ve dvou skladech ropy v Azově a Taganrogu v Rostovské oblasti.
Kyjev v poslední době zintenzivnil útoky na ruskou energetickou infrastrukturu včetně velkých rafinerií s cílem oslabit válečné úsilí Moskvy. Ukrajina se ruské invazi brání už pátým rokem a vzdušné útoky jsou nedílnou součástí bojů na obou stranách.
V důsledku ukrajinských útoků klesla produkce benzinu v Rusku podle agentury Reuters na úroveň odpovídající přibližně 65 procentům průměrné sezonní spotřeby. Reuters s odvoláním na zdroje z odvětví a vlastní výpočty uvedl, že denní produkce benzinu nyní zaostává za domácí poptávkou zhruba o 40 000 až 45 000 tun.
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Kyjev chce pomocí úderů na rafinerie narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války. Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přimět vládu prezidenta Vladimira Putina k jednání o ukončení války.
Ruský prezident Vladimir Putin jako podmínku pro zastavení bojů požaduje, aby Ukrajina vydala Rusku celý Donbas včetně území, která ruská armáda od roku 2022 nedokázala obsadit. Kyjev to odmítá a navrhuje zastavit boje na současné linii fronty.