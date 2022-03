Zmatek, zima, děti s plyšáky v náručí. Reportáž z polsko-ukrajinských hranic

Okolo haly panuje všudypřítomný ruch a zmatek. Každých několik minut k ní přijíždí minibus, který přiváží další a další lidi. Polští hasiči pomáhají z autobusů vyndat děti i zavazadla. Poblíž postávají desítky dobrovolníků. Uprchlíkům podávají polévku a teplé nápoje, další s cedulí v ruce nabízejí odvoz do různých polských měst. Davy lidí neustále proudí dovnitř i ven. Na přilehlém parkovišti čekají desítky lidí, mezi projíždějícími auty se proplétají děti, jejich matky i babičky.

Zatímco postáváme s několika dalšími novináři před halou, z hloučku lidí vyběhne dezorientované dítě, jeden z hasičů ho po chvíli dobíhá, bere ho do náručí a hledá jeho rodiče.

Situace není přehledná ani uvnitř haly. Jsou tu tisíce provizorních skládacích lehátek, jedno vedle druhého. Většina lůžek je obsazených, odpočívají na nich muži, ženy i děti, nehledě na věk a národnost. Nelze ignorovat všudypřítomný zápach. V uličkách mezi lehátky postávají další lidé, čekají na odvoz, volná lůžka, informace.

Stojí tu i čtyřčlenná rodina. Přišla pěšky z Krakowiece, obce ležící u ukrajinsko-polských hranic, deset kilometrů od uprchlického centra. „U nás je hodně nebezpečno,“ opakuje nejmladší členka rodiny, asi šestnáctiletá Káťa. Všichni čtyři s sebou mají pouze několik batohů, pár menších kufrů a jednu igelitovou tašku. Jejich další cesta povede do Krakova, poté mají namířeno do Prahy. „Máme tam kamarády, zůstaneme u nich,“ tvrdí Káťa.

O tom, kolik lidí v centru přebývá, nemají přehled ani samotní dobrovolníci. „Nevím, kolik lidí tu je, to nikdo neví, pořád přicházejí další a další,“ odpovídá nám za běhu jeden z nich.

V centru pomáhá i Alex. „Některé lidi sem dovezli, protože venku je zima a potřebují někde počkat, jiní přišli z okolních měst,“ vysvětluje, odkud se lidé berou. Problém podle něj představují velké kulturní rozdíly mezi uprchlíky. V tomto centru totiž nejsou pouze Ukrajinci, ale i lidé z dalších zemí. „Bohužel, někteří jsou vítáni méně a jiní více,“ vysvětluje Alex.

Zatímco pro Ukrajince není složité sehnat pomoc, například pro lidi z Uzbekistánu, kterých je v centru mnoho, je to komplikovanější. Ti mají možnost několikrát denně odjet svozem na letiště, před odjezdem se však u autobusu tvoří velké fronty, lidé se za přihlížení asi dvaceti policistů strkají a dohadují. „Mohou tu ale počkat v teple, a to je dobré. Když setrvají pár dní, dostanou všichni možnost najít transport dál. Stačí zachovat klid a být trpělivý,“ dodává dobrovolník.

Dcera je na Ukrajině, týden se neozvala

Mnoho ukrajinských uprchlíků míří do polského Přemyšlu. Zdejší železniční přechod je v posledních dnech velmi vytížený. Vlaky z Ukrajiny sem přijíždějí každých několik hodin. Přivážejí stovky vyčerpaných a promrzlých lidí, především matek s dětmi. Většinou s sebou mají pouze pár zavazadel, některé děti svírají v rukou plyšové hračky.

Hned po příjezdu se o ně začínají starat dobrovolníci. Nabízejí jim občerstvení, deky i SIM karty. Lidé postávají všude. Čekají na odvoz, hledají další spoje. Čekárna je přeplněná a přestože je venku sotva jeden stupeň nad nulou, některé matky sedí na nástupištích na zemi. Jejich děti pobíhají okolo, některé už mají cestování dost a pláčou.

„V Kyjevě jsem zůstat nemohl, bojuje se tam. Vyrazil jsem odtamtud ve středu, do Přemyšlu jsem se dostal až v sobotu. Chci jet do Varšavy,“ říká asi pětadvacetiletý muž. Pochází z Nigérie, na Ukrajině již roky žije a studuje. Z Varšavy se chce dostat domů do Afriky za svou rodinou.

Venku postává osamocená ukrajinská žena. Má namířeno tam, odkud většina lidí utíká – do Charkova. Ve městě, kde se nyní odehrávají nejtvrdší boje, má devítiletou dceru. Už několik dní se nemůže nikomu z rodiny dovolat, takže se jede podívat, zda jsou v pořádku. „Sláva Ukrajině,“ říká žena se slzami v očích.

I přes velké nasazení humanitárních pracovníků se nádražím v Přemyšlu nese atmosféra všudypřítomného smutku, strachu a obav. Lidé, kteří se přes Ukrajinu dostali až sem, snad už mají nejhorší část cesty za sebou. Museli ve své rodné zemi nechat všechno, ale míří do bezpečí.