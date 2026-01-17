Po podpisu deklarace o zárukách pro Ukrajinu, které mimo jiné zahrnují vyslání vojenského kontingentu na poválečnou Ukrajinu, již podepsali představitelé takzvané koalice ochotných minulý týden v Paříží, doznává plán na fungování Ukrajiny po ukončení válce dalších změn.
Nově britský deník Financial Times (FT) informuje o tom, že se americký prezident chystá oznámit Radu pro mír na Ukrajině při příležitosti setkání se svým ukrajinským protějškem příští týden na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu.
|
Koalice ochotných chce poslat vojáky na Ukrajinu, ta je smířená s kompromisy
Právě na okraji WEF podepíší americký a ukrajinský prezident desetibodový plán hospodářské prosperity v hodnotě 800 miliard dolarů (v přepočtu 16,7 bilionu korun), jehož cílem je oživení ukrajinské ekonomiky po skončení válčení.
Ačkoli podrobnosti o potenciální Radě míru pro Ukrajinu byly skrovné, osoba obeznámená s návrhem sdělila FT, že Trumpova administrativa vnímá tento koncept „jako potenciální náhradu za OSN... jakousi paralelní neoficiální instituci, která by se zabývala dalšími konflikty mimo Gazu“. Podobná rada by mohla vzniknout také pro Venezuelu.
|
Evropští vojáci na Ukrajině? Kyjev se slibům směje, Moskva větří podraz
Ukrajinský prezident na konci prosince poznamenal, že dvacetibodový mírový plán je z 90 procent hotový. Tento týden v pondělí pak Zelenskyj podle svých slov dal pokyn ukrajinskému vyjednávacímu týmu, aby dokončil dokument o bezpečnostních zárukách s USA a předložil jej k posouzení „na nejvyšší úrovni“.
Evropští lídři, kteří se mají 21. ledna setkat se Zelenským a Trumpem, budou pravděpodobně jednat s Trumpem o zajištění souhlasu USA s nasazením mnohonárodních sil na Ukrajině po uzavření příměří.
|
To Zelenskyj brzdí mír na Ukrajině, nikoli Putin, vzkázal Trump. Rusko přitakává
Trump se už několik měsíců snaží o vyřešení rusko-ukrajinského konfliktu. Z jeho způsobení střídavě obviňuje obě země. Naposledy zmínil, že je to Ukrajina, která není připravena ukončit válku, a to navzdory tomu, že Moskva zintenzivnila útoky na civilní infrastrukturu a většinu Kyjeva uvrhla do kruté zimy s teplotami klesající až k minus 15 stupňům.
„Myslím, že (ruský prezident Vladimir Putin) je připraven uzavřít dohodu. Myslím, že Ukrajina je méně připravena uzavřít dohodu,“ prohlásil Trump a dodal, že prezident Volodymyr Zelenskyj brzdí úsilí.
Rada míru už je pro Gazu
Podobný orgán vznikl v souvislosti s válkou Izraele proti Hamásu. Trumpem navržená Rada míru pro Pásmo Gazy má dohlížet na plnění mírového návrhu. Orgán také bude dohlížet na aktivity výboru složeného z palestinských technokratů, který má přechodně spravovat Pásmo Gazy a nahradit tamní vládu hnutí Hamás.
V pátek večer pak Bílý dům oznámil složení vedení Rady míru pro Pásmo Gazy. Orgánu bude předsedat Donald Trump. V radě mimo jiné zasedají americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův speciální vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair.