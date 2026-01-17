Po Gaze vznikne Rada míru na Ukrajině. Trump to podle zdroje oznámí v Davosu

Autor:
  13:06
Nejen vojáci západních zemí budou dohlížet na plnění dvacetibodového mírového plánu na Ukrajině, podle zdrojů blízkých americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vznikne také takzvaná Rada míru na Ukrajině. Obdoba už vzniklé rady v Gaze v očích Trumpa nahradí OSN a zasednou v ní kromě Ukrajiny také Rusko a představitelé NATO a Evropy.
Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu. (13. ledna 2026) | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)
Účastníci poslouchají virtuální projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na...
Donald Trump (12. ledna 2026)
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
22 fotografií

Po podpisu deklarace o zárukách pro Ukrajinu, které mimo jiné zahrnují vyslání vojenského kontingentu na poválečnou Ukrajinu, již podepsali představitelé takzvané koalice ochotných minulý týden v Paříží, doznává plán na fungování Ukrajiny po ukončení válce dalších změn.

Nově britský deník Financial Times (FT) informuje o tom, že se americký prezident chystá oznámit Radu pro mír na Ukrajině při příležitosti setkání se svým ukrajinským protějškem příští týden na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu.

Koalice ochotných chce poslat vojáky na Ukrajinu, ta je smířená s kompromisy

Právě na okraji WEF podepíší americký a ukrajinský prezident desetibodový plán hospodářské prosperity v hodnotě 800 miliard dolarů (v přepočtu 16,7 bilionu korun), jehož cílem je oživení ukrajinské ekonomiky po skončení válčení.

Ačkoli podrobnosti o potenciální Radě míru pro Ukrajinu byly skrovné, osoba obeznámená s návrhem sdělila FT, že Trumpova administrativa vnímá tento koncept „jako potenciální náhradu za OSN... jakousi paralelní neoficiální instituci, která by se zabývala dalšími konflikty mimo Gazu“. Podobná rada by mohla vzniknout také pro Venezuelu.

Evropští vojáci na Ukrajině? Kyjev se slibům směje, Moskva větří podraz

Ukrajinský prezident na konci prosince poznamenal, že dvacetibodový mírový plán je z 90 procent hotový. Tento týden v pondělí pak Zelenskyj podle svých slov dal pokyn ukrajinskému vyjednávacímu týmu, aby dokončil dokument o bezpečnostních zárukách s USA a předložil jej k posouzení „na nejvyšší úrovni“.

Evropští lídři, kteří se mají 21. ledna setkat se Zelenským a Trumpem, budou pravděpodobně jednat s Trumpem o zajištění souhlasu USA s nasazením mnohonárodních sil na Ukrajině po uzavření příměří.

To Zelenskyj brzdí mír na Ukrajině, nikoli Putin, vzkázal Trump. Rusko přitakává

Trump se už několik měsíců snaží o vyřešení rusko-ukrajinského konfliktu. Z jeho způsobení střídavě obviňuje obě země. Naposledy zmínil, že je to Ukrajina, která není připravena ukončit válku, a to navzdory tomu, že Moskva zintenzivnila útoky na civilní infrastrukturu a většinu Kyjeva uvrhla do kruté zimy s teplotami klesající až k minus 15 stupňům.

„Myslím, že (ruský prezident Vladimir Putin) je připraven uzavřít dohodu. Myslím, že Ukrajina je méně připravena uzavřít dohodu,“ prohlásil Trump a dodal, že prezident Volodymyr Zelenskyj brzdí úsilí.

Rada míru už je pro Gazu

Podobný orgán vznikl v souvislosti s válkou Izraele proti Hamásu. Trumpem navržená Rada míru pro Pásmo Gazy má dohlížet na plnění mírového návrhu. Orgán také bude dohlížet na aktivity výboru složeného z palestinských technokratů, který má přechodně spravovat Pásmo Gazy a nahradit tamní vládu hnutí Hamás.

V pátek večer pak Bílý dům oznámil složení vedení Rady míru pro Pásmo Gazy. Orgánu bude předsedat Donald Trump. V radě mimo jiné zasedají americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův speciální vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Chameneí označil Trumpa za zločince. Může za oběti při protestech v Íránu, řekl

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí.

Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí dnes prohlásil, že Teherán považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za zločince, protože způsobil íránskému lidu oběti a škody během protivládních protestů....

17. ledna 2026  13:35

SPOLU rozvíjet nebudeme, řekl na kongresu ODS Kupka. Koalici odmítl Ivan

Přímý přenos
Martin Kupka před volbou nového předsedy ODS na volebním kongresu v Praze (17....

Občanští demokraté na kongresu v pražských Vysočanech volí nové vedení. „SPOLU rozvíjet nebudeme,“ řekl při grilování kandidátů na předsedu exministr dopravy a dosavadní místopředseda strany Martin...

17. ledna 2026  7:25,  aktualizováno  13:20

Po Gaze vznikne Rada míru na Ukrajině. Trump to podle zdroje oznámí v Davosu

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....

Nejen vojáci západních zemí budou dohlížet na plnění dvacetibodového mírového plánu na Ukrajině, podle zdrojů blízkých americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vznikne také takzvaná Rada míru na...

17. ledna 2026  13:06

Hřib byl znovu zvolen předsedou Pirátů, Witosze z Ostravy porazil v prvním kole

Přímý přenos
V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana volí...

Piráti si v sobotu na celostátním fóru v Prachaticích volí nové vedení. Poslanec Zdeněk Hřib obhájil svou pozici předsedy strany, jeho vyzyvatelem byl místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava...

17. ledna 2026  8:06,  aktualizováno  13:03

Dva soudy, dva příběhy o svobodě slova. Němci hledají mantinely, kde končí satira

Premium
Obžalovaný David Bendels v soudní síni. Ve výřezu nahoře bývalá šéfka resortu...

Německo ovládla ostrá debata o tom, kam až je možné zajít v kritice politiků, tedy kde končí satira a kde začínají už nepřípustné urážky. Mantinely pro kritiku se přitom v poslední době hodně...

17. ledna 2026

Bylo to dvanáct úspěšných let, loučil se Fiala. Neutká se o Hrad, podpořil Pavla

Přímý přenos
Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

ODS se musí změnit, být odvážná a ta změna bude bolet, řekl delegátům volebního bývalý premiér Petr Fiala, který končí v čele strany. Do čela ODS byl zvolen v lednu 2014 na kongresu v Olomouci. Řekl,...

17. ledna 2026  10:35,  aktualizováno 

Průlom v transplantacích. Používáme i „mrtvá“ srdce, dárců přibude, říká lékař

Ivan Netuka

Desítky Čechů čekají na transplantaci srdce. Většina měsíce, někteří roky, protože vhodných dárců je málo. To se ale mění. Lékaři totiž začínají využívat k záchraně životů i „mrtvá“ srdce, což dříve...

17. ledna 2026  12:50

Česko nabídlo Ukrajině stíhačky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary

Stíhačka Aero L-159T2X, která přeletěla nad Autodromem Most v rámci mistrovství...

Prezident Petr Pavel v pátek přislíbil svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému stíhačky schopné sestřelovat přilétající drony. Podle agentury Reuters by mohlo jít o české podzvukové...

17. ledna 2026  11:05

Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je Kadyrovův syn v kritickém stavu

Adam a Ramzan Kadyrov (7. srpna 2025)

Osmnáctiletý syn a potenciální nástupce čečenského vůdce Ramzana Kadyrova havaroval v řetězové dopravní nehodě. Opoziční média uvádějí, že kolona Adama Kadyrova se „pohybovala vysokou rychlostí, auto...

17. ledna 2026  10:15

Nůž se ženě zabodl do stehna. Partnerskou rozepři v Jičíně nepřežila

V domě poblíž pražského letiště Ruzyně se odehrál konflikt dvou mužů, staršího...

Smrt jednapadesátileté ženy vyšetřují policisté v Jičíně. Během partnerského konfliktu se jí zabodl nůž do stehna, přičemž na následky zranění a silného krvácení zemřela. O dva roky mladšího muže...

17. ledna 2026  9:54

Kremelská propaganda již 10 let „zabíjí“ Bulhara. Brojí tím proti Ukrajině

Oběť propagandy. Bulhar Nikolaj Genčev ukazuje jeden z příspěvků, který říká,...

Téměř deset let je Nikolaj Genčev pravidelně konfrontován s touto podivnou otázkou v telefonu: „Nejsi mrtvý, že ne?“ Důvodem je, že prokremelské sítě šíří jeho fotografii jako důkaz, že v Oděse byl...

17. ledna 2026  7:37,  aktualizováno  7:52

Terčem guvernér i starosta. V USA vyšetřují politiky za kritiku a „maření“ práce ICE

Tim Walz

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Mezi...

17. ledna 2026  7:13,  aktualizováno  7:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.