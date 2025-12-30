Zelenskyj: Ruské lhaní o útoku na Putina si lze snadno ověřit. Peskov: Důkazů netřeba

„Pokud jde o ‚útok‘ na Valdaj, náš vyjednávací tým se spojil s americkým týmem, prošli detaily, a víme, že to je falešné. Naši partneři si mohou díky svým technickým možnostem kdykoliv ověřit, že to bylo falešné,“ řekl novinářům Zelenskyj, jenž použil jedno z pojmenování Putinovy rezidence, která se nachází u Valdajského jezera v Novgorodské oblasti.
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha mezitím uvedl, že Moskva nedodala žádné důkazy pro svá tvrzení ohledně údajného ukrajinského útoku na Putinovu rezidenci.
Podle Sybihy mají tato vyjádření pouze podkopat mírový proces. „Uplynul téměř den a Rusko stále neposkytlo žádné věrohodné důkazy ke svým obviněním z údajného ‚útoku Ukrajiny na Putinovu rezidenci‘. A ani neposkytne. Protože žádný takový útok se nestal,“ napsal Sybiha na X.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov Ukrajinu v pondělí podle státní agentury TASS obvinil z útoku na sídlo ruského vůdce na severozápadě Ruska. Tvrdil, že Ukrajinci v noci na pondělí zaútočili na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti 91 bezpilotními letouny, přičemž všechny drony byly zničeny. Dodal, že Moskva v reakci zreviduje svou vyjednávací pozici, a že útok nenechá bez odpovědi.
Ruské oznámení přišlo po zprávách o pokroku v jednáních ohledně možné mírové dohody po nedělní schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Zelenským.
Ten reagoval na Lavrovovo prohlášení prakticky okamžitě a podle agentury Reuters označil jeho tvrzení za lež. Rusko chce podle Zelenského podkopat pokroky v jednání a připravuje si zřejmě půdu k útoku na vládní budovy v Kyjevě.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes na dotaz západního média, zda poskytne nějaké důkazy pro tvrzení o ukrajinském útoku, podle ruské státní agentury TASS uvedl, že není potřeba žádných zvláštních důkazů, protože drony podle něj zachytila ruská protivzdušná obrana.
„Pokud jde o trosky, (...) je to samozřejmě záležitost pro naše vojáky,“ dodal. Odmítl také sdělit, zda se Putin nacházel v době údajného útoku v rezidenci. Tyto informace podle něj nemohou být předmětem veřejné diskuse.
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Ukrajina pravidelně informuje o škodách na civilní infrastruktuře a civilních obětech včetně dětí.
Také z Ruska občas přicházejí zprávy o civilních obětech. Civilistů zemřely už tisíce, naprostá většina obětí jsou Ukrajinci. Prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.
Putinova rezidence Dolgije Borody (také Valdaj) na severozápadě Ruska
