Zelenskyj: Ruské lhaní o útoku na Putina si lze snadno ověřit. Peskov: Důkazů netřeba

Autor: ,
  20:12
Ukrajinští činitelé se spojili s Američany ohledně tvrzení Moskvy o údajném dronovém útoku na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina. Uvedl to v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který znovu označil prohlášení Ruska za lživé. Spojenci Ukrajiny podle něj mají technické možnosti, aby si ověřili, že ruské informace nejsou pravdivé.
Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku je ukrajinský...

Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (24. října 2025) | foto: Reuters

Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov během příprav na výroční konferenci...
Ruská vojenský transportní dron TraMP (z transport aviation multipurpose...
Valdajská rezidence ruského prezidenta Vladimira Putina.
Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov
9 fotografií

„Pokud jde o ‚útok‘ na Valdaj, náš vyjednávací tým se spojil s americkým týmem, prošli detaily, a víme, že to je falešné. Naši partneři si mohou díky svým technickým možnostem kdykoliv ověřit, že to bylo falešné,“ řekl novinářům Zelenskyj, jenž použil jedno z pojmenování Putinovy rezidence, která se nachází u Valdajského jezera v Novgorodské oblasti.

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha mezitím uvedl, že Moskva nedodala žádné důkazy pro svá tvrzení ohledně údajného ukrajinského útoku na Putinovu rezidenci.

Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. To není dobré, řekl Trump

Podle Sybihy mají tato vyjádření pouze podkopat mírový proces. „Uplynul téměř den a Rusko stále neposkytlo žádné věrohodné důkazy ke svým obviněním z údajného ‚útoku Ukrajiny na Putinovu rezidenci‘. A ani neposkytne. Protože žádný takový útok se nestal,“ napsal Sybiha na X.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov Ukrajinu v pondělí podle státní agentury TASS obvinil z útoku na sídlo ruského vůdce na severozápadě Ruska. Tvrdil, že Ukrajinci v noci na pondělí zaútočili na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti 91 bezpilotními letouny, přičemž všechny drony byly zničeny. Dodal, že Moskva v reakci zreviduje svou vyjednávací pozici, a že útok nenechá bez odpovědi.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruské oznámení přišlo po zprávách o pokroku v jednáních ohledně možné mírové dohody po nedělní schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Zelenským.

Ten reagoval na Lavrovovo prohlášení prakticky okamžitě a podle agentury Reuters označil jeho tvrzení za lež. Rusko chce podle Zelenského podkopat pokroky v jednání a připravuje si zřejmě půdu k útoku na vládní budovy v Kyjevě.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes na dotaz západního média, zda poskytne nějaké důkazy pro tvrzení o ukrajinském útoku, podle ruské státní agentury TASS uvedl, že není potřeba žádných zvláštních důkazů, protože drony podle něj zachytila ruská protivzdušná obrana.

Trump označil schůzku se Zelenským za báječnou. Jsme blíž míru, věří

„Pokud jde o trosky, (...) je to samozřejmě záležitost pro naše vojáky,“ dodal. Odmítl také sdělit, zda se Putin nacházel v době údajného útoku v rezidenci. Tyto informace podle něj nemohou být předmětem veřejné diskuse.

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Ukrajina pravidelně informuje o škodách na civilní infrastruktuře a civilních obětech včetně dětí.

Také z Ruska občas přicházejí zprávy o civilních obětech. Civilistů zemřely už tisíce, naprostá většina obětí jsou Ukrajinci. Prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

Putinova rezidence Dolgije Borody (také Valdaj) na severozápadě Ruska

Putinova rezidence Dolgije Borody (také Valdaj) na severozápadě Ruska

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Koalice chce nahradit služební zákon, propouštění úředníků má být snazší

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali...

Čtveřice poslanců vládní koalice ve Sněmovně chce od července příštího roku nahradit zákon o státní službě novou normou, která podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání...

30. prosince 2025  16:57,  aktualizováno  17:50

Eurostar obnovuje provoz v eurotunelu. I tak raději dnes nejezděte, vzkazuje lidem

Cestující na pařížském nádraží Gare du Nord u vlaku Eurostar během výpadku...

Železniční společnost Eurostar na několik hodin zastavila kvůli potížím s dodávkou elektřiny svůj provoz eurotunelem. Díky jeho částečnému znovuotevření pod Lamanšským průlivem začne nicméně...

30. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  17:25

