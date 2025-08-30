Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová

  10:35
Není možné uvažovat o uvolnění zmrazených ruských prostředků, pokud nebude Moskva po skončení války na Ukrajině platit reparace, je přesvědčena šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Řekla to v sobotu podle agentury Reuters v Kodani před neformálním jednáním ministrů zahraničí zemí EU, jehož hlavním tématem je právě ruská agrese vůči Ukrajině a možnosti využití zmrazeného ruského majetku k podpoře bránící se země.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na jednání ministrů zahraničí EU v...

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na jednání ministrů zahraničí EU v Kodani (30. srpna 2025) | foto: Reuters

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová před jednáním ministrů zahraničí EU v...
Dánský ministr zahraničních věcí Lars Loekke Rasmussen (vlevo), francouzský...
Dánský ministr zahraničních věcí Lars Loekke Rasmussen, nizozemský ministr...
Kaja Kallasová je estonská politička, od prosince 2024 vysoká představitelka...
„Nedokážeme si vůbec představit, že ... pokud ... dojde k příměří nebo mírové dohodě, budou tato aktiva vrácena Rusku, aniž by zaplatilo reparace,“ uvedla Kallasová.

Evropská unie kvůli ruské agresi zmrazila kolem 210 miliard eur (5,1 bilionu Kč) ruských aktiv. Ukrajina a některé evropské země, včetně Polska či pobaltských států, vyzývají unii, aby prostředky zkonfiskovala a využila je na podporu Kyjeva.

Proti se zatím ale staví země jako Francie, Německo či Belgie, kde se nachází většina ruských aktiv. Zpochybňují, jestli existuje právní důvod prostředky zabavit, a zdůrazňují, že EU vyčlenila budoucí zisky z těchto aktiv na splácení podpory poskytnuté Ukrajině.

30. srpna 2025  10:10

30. srpna 2025

