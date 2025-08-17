Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff v neděli uvedl, že prezident Trump a ruský prezident Vladimir Putin se během svého historického pátečního setkání dohodli na „robustních“ bezpečnostních zárukách, včetně „účinné“ ochrany Ukrajiny podobné článku 5 Severoatlantické smlouvy.
„Dohodli jsme se na robustních bezpečnostních zárukách, které bych popsal jako přelomové,“ řekl Witkoff v rozhovoru pro americkou televizi CNN.
„Podařilo se nám to tak nějak obejít a dosáhnout dohody, že Spojené státy mohou nabídnout ochranu podle článku 5, což bylo poprvé, co jsme slyšeli, že s tím Rusové souhlasí,“ pokračoval.
Zvláštní vyslanec Trumpa vysvětlil, že Rusko souhlasilo s tím, aby Spojené státy a další evropské země „účinně nabídly Ukrajině ochranu podobnou článku 5, která pokryje bezpečnostní záruky“, čímž odkazoval na ustanovení NATO, které stanoví, že útok na jednoho člena NATO je považován za útok na všechny členy.
Rusko se dlouhodobě staví proti přijetí Ukrajiny do NATO, poznamenal Witkoff a uvedl, že hlavním důvodem, proč Ukrajina usiluje o členství, je právě tato ochrana.
„Vše bude záviset na tom, s čím budou Ukrajinci schopni se smířit, ale za předpokladu, že by to bylo možné, podařilo se nám získat následující ústupek: Spojené státy mohou nabídnout ochranu podobnou článku 5, což je jeden z hlavních důvodů, proč Ukrajina chce být členem NATO,“ řekl Witkoff podle amerických médií.
„Rusové u jednacího stolu (v pátek na Aljašce) učinili určité ústupky ohledně pěti regionů (na východě Ukrajiny),“ řekl podle agentury AFP Witkoff. Debaty se soustředí především na Doněckou oblast, kterou mají Rusové pod kontrolou ze 70 procent.
Spojené státy se budou i nadále snažit vytvořit scénář, který by pomohl ukončit ruskou invazi na Ukrajinu, ale nemusí se jim to podařit, připustil Rubio v rozhovoru v televizi CBS.
„Pokud zde nebude možný mír a bude to pokračovat jako válka, budou lidé i nadále umírat po tisících. Nechceme tak skončit, ale bohužel se to může stát,“ řekl Rubio. Obě strany by podle něj musely udělat ústupky, aby mohly uzavřít mírovou dohodu.
Šéf Bílého domu následně podle agentury Reuters prohlásil, že udělal „velký pokrok s Ruskem“. Podrobnosti však nesdělil.
Trump se v pátek sešel s Putinem na Aljašce, Zelenskyj na summit pozván nebyl. Jednání nepřineslo žádné viditelné výsledky, Trump ale po něm upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině. Uvedl také, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní.
Rubio v neděli na stanici NBC řekl, že možné příměří „není vyloučeno“. Nejlepším způsobem, jak ukončit válku, by ale podle něj byla „úplná mírová dohoda“, píše agentura AP.
Jednání o míru na Ukrajině musí vycházet ze současné frontové linie, řekl Zelenskyj po nedělním jednání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou. Ukrajina podle něj nebude obchodovat se svým územím, o územních otázkách může jednat pouze ona a Rusko.
Von der Leyenová uvedla, že Evropa je připravena přispět svým dílem k bezpečnostním zárukám. Případná mírová dohoda nesmí obsahovat žádná omezení pro ukrajinskou armádu, dodala.
„Potřebujeme skutečná jednání. Mohou začít tam, kde je nyní frontová linie. Kontaktní linie je tím nejlepším místem pro jednání, a Evropané to podporují,“ řekl v neděli Zelenskyj s tím, že ústava znemožňuje Ukrajině vzdát se území nebo s ním obchodovat. „Protože je otázka území tak zásadní, může o ní jednat pouze Ukrajina a Rusko, případně v trojici Ukrajina-USA-Rusko,“ dodal.
Ukrajina jako ocelový dikobraz
„Víme, že obrana Evropy je naší odpovědností,“ řekla von der Leyenová s tím, že zároveň vítá ochotu prezidenta Trumpa podílet se na těchto garancích, které by měly podobný charakter jako článek 5 Severoatlantické aliance.
Ukrajina se podle ní musí stát „ocelovým dikobrazem“, na kterého si potenciální útočníci nedovolí. Je proto nutné dál posilovat průmyslovou základnu Ukrajiny a především výrobu dronů, míní. Jednou z bezpečnostních garancí je také členství Ukrajiny v Evropské unii, o nějž země napadená Ruskem usiluje.