Putin souhlasí s „článkem 5“ pro Ukrajinu a nabízí územní ústupky, uvedl Witkoff

Autor: ,
  16:51
Ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly bezpečnostní záruky Ukrajině, a je ochoten učinit ústupky na dobytých územích, řekl zvláštní zmocněnec Donalda Trumpa Steve Witkoff. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že netvrdí, že jednání jsou krok od míru na Ukrajině, posun však vidí. Šéf Bílého domu následně médiím naznačil, že udělal „velký pokrok s Ruskem“.
Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff přicestoval do...

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff přicestoval do Moskvy, kde ho přijal prezident Vladimir Putin. (6. srpna 2025) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili...
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force...
Americký ministr zahraničí Mario Rubio při setkání představitelů Aliance v...
Vladimir Putin na summitu s Donaldem Trumpem (15. srpna 2025)
63 fotografií

Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff v neděli uvedl, že prezident Trump a ruský prezident Vladimir Putin se během svého historického pátečního setkání dohodli na „robustních“ bezpečnostních zárukách, včetně „účinné“ ochrany Ukrajiny podobné článku 5 Severoatlantické smlouvy.

„Dohodli jsme se na robustních bezpečnostních zárukách, které bych popsal jako přelomové,“ řekl Witkoff v rozhovoru pro americkou televizi CNN.

„Podařilo se nám to tak nějak obejít a dosáhnout dohody, že Spojené státy mohou nabídnout ochranu podle článku 5, což bylo poprvé, co jsme slyšeli, že s tím Rusové souhlasí,“ pokračoval.

Se Zelenským míří do Bílého domu špičky EU. Včetně Trumpova oblíbence

Zvláštní vyslanec Trumpa vysvětlil, že Rusko souhlasilo s tím, aby Spojené státy a další evropské země „účinně nabídly Ukrajině ochranu podobnou článku 5, která pokryje bezpečnostní záruky“, čímž odkazoval na ustanovení NATO, které stanoví, že útok na jednoho člena NATO je považován za útok na všechny členy.

Rusko se dlouhodobě staví proti přijetí Ukrajiny do NATO, poznamenal Witkoff a uvedl, že hlavním důvodem, proč Ukrajina usiluje o členství, je právě tato ochrana.

„Vše bude záviset na tom, s čím budou Ukrajinci schopni se smířit, ale za předpokladu, že by to bylo možné, podařilo se nám získat následující ústupek: Spojené státy mohou nabídnout ochranu podobnou článku 5, což je jeden z hlavních důvodů, proč Ukrajina chce být členem NATO,“ řekl Witkoff podle amerických médií.

Trump určil den pro summit se Zelenským a Putinem, ten chce i Luhanskou oblast

„Rusové u jednacího stolu (v pátek na Aljašce) učinili určité ústupky ohledně pěti regionů (na východě Ukrajiny),“ řekl podle agentury AFP Witkoff. Debaty se soustředí především na Doněckou oblast, kterou mají Rusové pod kontrolou ze 70 procent.

Trump se chlubí „velkým pokrokem“ s Ruskem

Spojené státy se budou i nadále snažit vytvořit scénář, který by pomohl ukončit ruskou invazi na Ukrajinu, ale nemusí se jim to podařit, připustil Rubio v rozhovoru v televizi CBS.

„Pokud zde nebude možný mír a bude to pokračovat jako válka, budou lidé i nadále umírat po tisících. Nechceme tak skončit, ale bohužel se to může stát,“ řekl Rubio. Obě strany by podle něj musely udělat ústupky, aby mohly uzavřít mírovou dohodu.

Šéf Bílého domu následně podle agentury Reuters prohlásil, že udělal „velký pokrok s Ruskem“. Podrobnosti však nesdělil.

Rusko se nerozhodlo, kdy přestane zabíjet, mír bude složitý, uvedl Zelenskyj

Trump se v pátek sešel s Putinem na Aljašce, Zelenskyj na summit pozván nebyl. Jednání nepřineslo žádné viditelné výsledky, Trump ale po něm upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině. Uvedl také, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní.

Rubio v neděli na stanici NBC řekl, že možné příměří „není vyloučeno“. Nejlepším způsobem, jak ukončit válku, by ale podle něj byla „úplná mírová dohoda“, píše agentura AP.

Zelenskyj: Obchod s naším územím nebude

Jednání o míru na Ukrajině musí vycházet ze současné frontové linie, řekl Zelenskyj po nedělním jednání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou. Ukrajina podle něj nebude obchodovat se svým územím, o územních otázkách může jednat pouze ona a Rusko.

Von der Leyenová uvedla, že Evropa je připravena přispět svým dílem k bezpečnostním zárukám. Případná mírová dohoda nesmí obsahovat žádná omezení pro ukrajinskou armádu, dodala.

Doněcký pevnostní pás. Proč po něm Putin baží a proč se ho Ukrajina nesmí vzdát

„Potřebujeme skutečná jednání. Mohou začít tam, kde je nyní frontová linie. Kontaktní linie je tím nejlepším místem pro jednání, a Evropané to podporují,“ řekl v neděli Zelenskyj s tím, že ústava znemožňuje Ukrajině vzdát se území nebo s ním obchodovat. „Protože je otázka území tak zásadní, může o ní jednat pouze Ukrajina a Rusko, případně v trojici Ukrajina-USA-Rusko,“ dodal.

Ukrajina jako ocelový dikobraz

„Víme, že obrana Evropy je naší odpovědností,“ řekla von der Leyenová s tím, že zároveň vítá ochotu prezidenta Trumpa podílet se na těchto garancích, které by měly podobný charakter jako článek 5 Severoatlantické aliance.

Ukrajina se podle ní musí stát „ocelovým dikobrazem“, na kterého si potenciální útočníci nedovolí. Je proto nutné dál posilovat průmyslovou základnu Ukrajiny a především výrobu dronů, míní. Jednou z bezpečnostních garancí je také členství Ukrajiny v Evropské unii, o nějž země napadená Ruskem usiluje.

Vstoupit do diskuse (78 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze poslal soud do vazby

Městský soud v Brně v neděli odpoledne poslal obviněného Tomáše Jiřikovského do vazby. Vyhověl tak návrhu státní zástupkyně Lucie Slámové, která vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala. Vzetí do...

17. srpna 2025  16:47,  aktualizováno  17:21

Extrémní triatlon i vodní show na Labi. Druhý hradecký Ironman vrcholí

Závodníci jsou na trase, mají za sebou plavání v Labi a k úspěšnému zdolání jim zbývá ještě zvládnout cyklistickou část a závěrečný běh. Druhý ročník ze slavné série extrémního triatlonu Ironman 70.3...

17. srpna 2025  13:28,  aktualizováno  17:20

V Srbsku zapálili kancelář Vučičovy strany, násilí se vymyká kontrole

Protesty proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče v Srbsku už čtvrtý den po sobě doprovázelo násilí. Nejvážnější incidenty se v noci odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučićovy...

17. srpna 2025  10:45,  aktualizováno  17:04

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let

V neděli ráno zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let. S odvoláním na hercova syna to oznámila slovenská média. Proslavily ho například televizní veselohry a role moderátora...

17. srpna 2025  16:34,  aktualizováno  16:57

Putin souhlasí s „článkem 5“ pro Ukrajinu a nabízí územní ústupky, uvedl Witkoff

Ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly bezpečnostní záruky Ukrajině, a je ochoten učinit ústupky na dobytých územích, řekl zvláštní zmocněnec Donalda...

17. srpna 2025  16:51

Se Zelenským míří do Bílého domu špičky EU. Včetně Trumpova oblíbence

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová se v pondělí zúčastní jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Do...

17. srpna 2025  13:05,  aktualizováno  16:15

Pražský hrad kupuje nové koše, mají odolat výbuchu. Vyjdou na 1,7 milionu

Pražský hrad kupuje do svého areálu nové odpadkové koše odolné výbuchu, za 14 kusů zaplatí 1,7 milionu korun. Koše má do poloviny prosince zajistit od britského výrobce česká firma Nides, která se...

17. srpna 2025  15:32

Fančo, domů, začíná třetí světová válka! Jak vnímali srpnovou okupaci ti nejmenší

Jak vnímali srpnovou invazi pamětníci, kteří v roce 1968 byli ještě dětmi nebo teenagery? Jejich vzpomínky se navzájem liší mírou dramatičnosti i tím, nakolik událostem okolo sebe zvládli porozumět....

17. srpna 2025  15:28

Zastavili jsme útok Kyjeva na naši jadernou elektrárnu, tvrdí Rusko

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana za poslední den zneškodnila na 300 ukrajinských dronů. Podle Moskvy v neděli jeden z nich mířil na Smolenskou jadernou elektrárnu na západě...

17. srpna 2025  15:03

České domácnosti nemají o financích moc přehled. Často sledují jen velké výdaje

Jen třetina českých domácností má detailní přehled o svých výdajích a více než polovina si nedělá žádný rodinný rozpočet, ukazují průzkumy. Přitom přehled o financích a vytváření rezerv je podle...

17. srpna 2025

Ingredience pro Pavla dávala ochranka do zkumavek, líčí šéf gurmánské restaurace

Premium

Na stole je vše do detailu připravené ještě předtím, než číšník zavede návštěvníka k volnému místu. Není to totiž obyčejná hospůdka, kam by někdo zašel posedět na pivo. To by ho ostatně nevyšlo...

17. srpna 2025

Jeho excelence POO-tihn. V aljašském hotelu se našly dokumenty o summitu

Další bezpečnostní pochybení v americké zahraniční politice. Tentokrát byl v ohrožení summit na Aljašce, kde Donald Trump a Vladimir Putin jednali mimo jiné o situaci na Ukrajině. Pracovník...

17. srpna 2025  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.