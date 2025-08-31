Evropa háže klacky pod nohy Trumpovým snahám o mír, hřímá Peskov

Zástupci evropských zemí podle Peskova „házejí klacky pod nohy“ Trumpovým snahám o mírové urovnání na Ukrajině. „Evropané všemožně podporují a pravděpodobně povzbuzují kyjevský režim v naprosto absurdním pokračování v nekompromisním boji,“ řekl Putinův mluvčí.
Peskov uvedl, že Rusko je Trumpovi za jeho úsilí vděčné a že takzvaná speciální vojenská operace, jak Moskva invazi na Ukrajinu nazývá, bude pokračovat, protože na straně Ukrajiny nejsou viditelné reciproční kroky vedoucí k míru.
Trump váhá: sankce, nebo nicnedělání. Jsi světlem na konci tunelu, konejší ho Putin
Trump naléhá na ukončení tři a půl roku trvajícího konfliktu, jeho snahy však významnější výsledky nepřinesly. Rusko zatím nedalo souhlas se schůzkou mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterou prosazuje šéf Bílého domu a Kyjev s ní souhlasí.
Putin opakuje, že je připravený mluvit o míru, ale dává najevo, že se Rusko nevzdá území, které Ukrajině od roku 2014 zabralo. Jeho armáda mezitím pokračuje v útocích proti sousední zemi. Ve čtvrtek rozsáhlý úder na Kyjev nepřežilo 25 lidí.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v pátek v reakci na útok na Kyjev řekla, že Putin se jakémukoliv mírovému úsilí vysmívá a že je třeba tlak na Rusko zvýšit.