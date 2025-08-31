Evropa háže klacky pod nohy Trumpovým snahám o mír, hřímá Peskov

  14:06
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil evropské mocnosti, že brání snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl také, že Rusko bude ve válce proti Ukrajině pokračovat, dokud Kyjev neukáže reálné známky toho, že je připraven na mír. Ruská armáda sousední zemi vojensky napadla v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.
Zástupci evropských zemí podle Peskova „házejí klacky pod nohy“ Trumpovým snahám o mírové urovnání na Ukrajině. „Evropané všemožně podporují a pravděpodobně povzbuzují kyjevský režim v naprosto absurdním pokračování v nekompromisním boji,“ řekl Putinův mluvčí.

Peskov uvedl, že Rusko je Trumpovi za jeho úsilí vděčné a že takzvaná speciální vojenská operace, jak Moskva invazi na Ukrajinu nazývá, bude pokračovat, protože na straně Ukrajiny nejsou viditelné reciproční kroky vedoucí k míru.

Trump váhá: sankce, nebo nicnedělání. Jsi světlem na konci tunelu, konejší ho Putin

Trump naléhá na ukončení tři a půl roku trvajícího konfliktu, jeho snahy však významnější výsledky nepřinesly. Rusko zatím nedalo souhlas se schůzkou mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterou prosazuje šéf Bílého domu a Kyjev s ní souhlasí.

Putin opakuje, že je připravený mluvit o míru, ale dává najevo, že se Rusko nevzdá území, které Ukrajině od roku 2014 zabralo. Jeho armáda mezitím pokračuje v útocích proti sousední zemi. Ve čtvrtek rozsáhlý úder na Kyjev nepřežilo 25 lidí.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v pátek v reakci na útok na Kyjev řekla, že Putin se jakémukoliv mírovému úsilí vysmívá a že je třeba tlak na Rusko zvýšit.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

