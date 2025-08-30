V okolí jihoruského městečka Gelendžik, nedaleko přísně střeženého údajného sídla ruského prezidenta, ve čtvrtek vypukl požár, který podle ruských nezávislých médií vznikl po pádu části ukrajinského dronu.
Podle ruského ministerstva pro mimořádné situace se požár ke konci dne rozšířil na plochu 39 hektarů. Jedno z ohnisek požáru se nachází přibližně 4 kilometry od mysu Idokopas, kde leží údajná stejnojmenná rezidence Vladimira Putina, upozornil server Važnyje istorii.
Další požár vypukl méně než kilometr od Putinova vinařství Krynycja, které bylo rovněž odhaleno týmem Navalného v roce 2021. Palác Idokopas, postavený v letech 2005 až 2010, se proslavil svými obrovskými náklady a luxusním interiérem – včetně soukromého divadla, herny s hracími automaty, salónu pro pole dance (tanec na tyči), kasina a „aqua-disco“.
Plameny se tak šířily lesem jen několik kilometrů od komplexu, jehož přepychové interiéry v minulosti odhalila opozice jako symbol korupce a moci. Na začátku ledna roku 2021, den po zatčení Alexeje Navalného, zveřejnila jeho protikorupční nadace (FBK) vyšetřování paláce, který údajně patří Vladimiru Putinovi a nachází se poblíž Gelendžiku.
Podle FBK byl palác postaven a udržován státními společnostmi Rosněfť a Transněfť, které vedou Putinovi přátelé. Oficiální rozloha paláce je 17 691 metrů čtverečních a pozemek má rozlohu 68 hektarů. FBK dále tvrdilo, že pozemek je stokrát větší a dalších 7 000 hektarů patří ruské tajné službě FSB.
Putinův mluvčí Dmitrij Peskov tehdy v reakci na široký společenský zájem o investigativní video Navalného, které zhlédlo 134 milionů lidí a vyvolalo řadu protestů, uvedl, že video neodhalilo nic nového, protože téma bylo nastoleno již před třemi až čtyřmi lety a budovy nevlastní Putin. Peskov také tvrdil, že Putin palác v Gelendžiku nepoužívá. Prezident sám prohlásil, že palác mu nikdy nepatřil.
