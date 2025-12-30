Putin poslal novoroční přání zahraničním lídrům. Ficovi a dalším „vyvoleným“

Ruský prezident Vladimir Putin poslal vánoční a novoroční zdravici řadě zahraničních lídrů včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z evropských činitelů obdrželi přání pouze slovenský premiér Robert Fico, jeho maďarský protějšek Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučić, informoval Kreml.
Mezi adresáty Putinovy zdravice jsou představitelé uskupení rozvojových ekonomik BRICS – Brazílie, Indie, Číny, Jihoafrické republiky – a dalších zemí takzvaného globálního Jihu a Východu včetně Barmy, Mongolska, Vietnamu, Severní Koreje, Etiopie či Venezuely.

Z evropských lídrů se na seznamu nachází pouze Fico, Orbán a Vučić. Ze zemí Severoatlantické aliance poslal Putin kromě slovenskému a maďarskému premiérovi blahopřání již pouze Trumpovi a tureckému prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi.

Kreml zveřejnil seznam, komu Putin poslal novoroční přání. Fico chybí

Ruský prezident již tradičně pozdravil také prezidenty či premiéry Běloruska a postsovětských zemí Střední Asie a jižního Kavkazu.

Novoroční pozdrav byl zaslán také papeži Lvu XIV. a řadě bývalých politických činitelů včetně německého exkancléře Gerharda Schrödera, někdejšího prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva či bývalého kubánského vůdce Raúla Castra.

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Zaparkované auto se v Istanbulu propadlo do země. Majitel byl rád

Auto v Istanbulu se propadlo do země před zraky majitele. Nebyl jsem vůbec...

Osobní auto zaparkovaná mimo silnici se v istanbulské čtvrti Esenyurt nečekaně propadlo do jámy. Událost u potoka Haramidere zachytil v pátek 26. prosince svědek na mobilní telefon. Majitel vozu byl...

30. prosince 2025  14:35

Zákaz pyrotechniky zamotal Čechům hlavu. Jak najít místo na silvestrovský ohňostroj

Kde jsou podle novely zákona od 1. prosince 2025 zakázány ohňostroje i další...

Už pár týdnů platí novela zákona, která mimo jiné zavedla ochranné zóny, kde se nesmí pyrotechnika používat. Pokud si nechcete silvestrovský ohňostroj odepřít, musíte najít místo, kde se dá legálně...

30. prosince 2025  14:20

Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí

Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)

U požáru garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku zasahovali v úterý hasiči, oheň poškodil i sousední rodinný dům. Jeden člověk utrpěl lehké popáleniny, záchranáři ho převezli do nemocnice. Předběžná...

30. prosince 2025  14:10

Osudy zaniklých obcí. Po válce mizely z mapy kvůli odsunu i uhlí, líčí historik

Zaniklá obec Lučina. (8. 9. 2017)

Na konci bavorské vesnice Untergrafenried je malé parkoviště. U hraniční závory končí úzká asfaltka a mění se na polní cestu, která po chvilce mizí v křoví. Tam před 80 lety stávala obec Grafenried,...

30. prosince 2025  14:06

RECENZE: Když zdraví předstírají postižené. Kolečkův Dream Team baví, ale opatrně

Z filmu Dream Team

Komedie, která se více kaje než směje. Tak lze shrnout novinku kin Dream Team, kterou táhne dopředu skvostný Martin Hofmann v hlavní roli svérázného trenéra basketbalu, odhodlaného uspět na...

30. prosince 2025

Dosud největší manévry. Čína cvičí blokádu Tchaj-wanu i odrazení dalších zemí

Záběry čínské státní televize z vojenského cvičení, které Čína uspořádala v...

Čína v druhý den svých rozsáhlých manévrů nacvičuje blokádu Tchaj-wanu. Napsala to agentura Reuters, podle které jde o dosud největší čínské vojenské cvičení v okolí ostrova, který Peking považuje za...

30. prosince 2025  6:46,  aktualizováno 

Eurostar kvůli technickým potížím zastavil vlaky mezi Evropou a Londýnem

Cestující na pařížském nádraží Gare du Nord u vlaku Eurostar během výpadku...

Železniční společnost Eurostar kvůli technickým potížím zastavila všechny spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterodamem a Bruselem. Podle agentury Reuters za to mohou problémy s dodávkou energie v...

30. prosince 2025  13:46

Rusko ztrácí vojáky nejrychleji od začátku války, zlomem byl nástup Trumpa

Pohřeb ruských vojáků v Luhanské oblasti na Ukrajině (6. července 2024)

Za posledních deset měsíců se ruské ztráty ve válce s Ukrajinou zvyšují nejrychleji od začátku rozsáhlé invaze v roce 2022. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila britská veřejnoprávní stanice BBC....

30. prosince 2025  13:44

Muž ztratil při placení nákupu ledvinku naditou penězi, měl však štěstí na nálezkyni

Muž zapomněl při placení na samoobslužné pokladně ledvinku. Měl štěstí, našla...

O velkém povánočním dárku může hovořit muž, který pár dní po svátcích zapomněl v plzeňském obchodě ledvinku. Kromě dokladů a platebních karet v ní ukrýval i vysokou hotovost. Měl ale štěstí, ledvinku...

30. prosince 2025  13:34

Dálniční známka 2026

Dálnice D1. Ilustrační foto

Cena dálniční známky pro rok 2026 prošla valorizací. Od 1. ledna 2026 tak roční známka vyjde na 2 570 korun. Bezemisní vozidla budou i nadále od poplatku osvobozena. Známku jde i pro rok 2026 koupit...

30. prosince 2025  13:25

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

30. prosince 2025

