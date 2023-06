KOMENTÁŘ: Čekání na ukrajinskou protiofenzivu. Rusko stojí před dilematem

Ukrajinská protiofenziva je v současné době nejskloňovanějším obratem z války mezi Ruskem a Ukrajinou. Přesto, doposud se ani vojenští analytici neshodnou, jestli už začala, popřípadě v jaké je fázi. Reálně přitom mohou být oba pohledy správné, protože ofenziva může a pravděpodobně i bude vypadat tak, že jednotlivé útoky budou testovat kvalitu ruské obrany a teprve tam, kde dojde k odhalení slabého místa, dojde k úplnému rozvinutí útoku.

Situaci to činí nepřehlednou, ale nedá se očekávat, že by válka vypadala jako vylodění amerických vojáků v Somálsku, kteří vyskákali z člunů a přímo přitom byli natáčeni televizními štáby. Moment překvapení bude hrát pro Ukrajinu zásadní roli, zvláště pokud měli Rusové rok na to, aby svoje obranná postavení připravili.