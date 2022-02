Jídlo, oblečení i čaj. Farář organizuje pomoc u slovensko-ukrajinských hranic

Vidíme tu stany s potravinami, dekami a dalšími potřebami. Jak tato pomoc vznikla?

Spustili jsme to jako farnost, jsem tady knězem, je to tu území mé farnosti. Včera jsem sem přiběhl s jedním stolkem a několika dekami. A potom se to začalo rozbíhat. Bral jsem ženy a děti, protože tu stály a byla zima, vodil jsem je k nám na faru. Tu jsem celou zaplnil, a tak jsem je začal vodit i na místní úřad. Začali jsme pomoc koordinovat, děti, ženy, batolata, na faře máme plenky, sunary pro děti, léky. Nyní čekají na nějaký transfer, jedou do České republiky, do Německa nebo i do Itálie.