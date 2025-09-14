Do Polska dorazily tři české vrtulníky. Chránit jeho území začnou v nejbližší době

„S ochranou polského vzdušného prostoru naši letci začnou v nejbližší době,“ poznamenala armáda.
Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc s ochranou východní hranice vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v neděli v České televizi řekla, že se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.
|
Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová
Vrtulníky polské armádě pomohou s ochranou země před drony v malých výškách, uvedlo dříve ministerstvo obrany.
Vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.
Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválil Parlament. Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice Severoatlantické aliance (NATO), kde může působit až 2000 českých vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu operují na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.
|
12. září 2025