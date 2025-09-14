Do Polska dorazily tři české vrtulníky. Chránit jeho území začnou v nejbližší době

  18:22
Do Polska již dorazily tři české vrtulníky, které mají posílit ochranu vzdušného prostoru východní hranice této země. Podle armády ČR vrtulníky do finální destinace zamíří v příštích hodinách.
Bojové vrtulníky Mi-171š Vzdušných sil Armády České republiky po modernizaci ve...

Bojové vrtulníky Mi-171š Vzdušných sil Armády České republiky po modernizaci ve společnosti LOM Praha (2015) | foto:  František Vlček, MAFRA

České letectvo a ukázka vrtulníků Mi-24, který se s veřejností loučí a Mi-171Š,...
Vrtulník Mi-171š na mezinárodním cvičení Mountain Flight v armádě stále létá a...
Vrtulníky Mi-171š na cvičení Mountain Flight
Vrtulník Mi-171Š českých vzdušných sil na cvičení Trident Juncture ve Španělsku
„S ochranou polského vzdušného prostoru naši letci začnou v nejbližší době,“ poznamenala armáda.

Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc s ochranou východní hranice vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v neděli v České televizi řekla, že se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.

Vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.

Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválil Parlament. Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice Severoatlantické aliance (NATO), kde může působit až 2000 českých vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu operují na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.

12. září 2025
14. září 2025  18:27

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
