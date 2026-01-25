„Jak můžete jednat s Kajou Kallasovou? Nikdy s ní nebudeme o ničem jednat, ani Američané s ní nebudou o ničem jednat, a to je zřejmé,“ řekl Peskov reportérovi ruské státní televize v komentáři zveřejněném v neděli.
„Co můžeme dělat? Musíme prostě počkat, až odejde,“ dodal mluvčí Kremlu.
Rusko vydalo zatykač na estonskou premiérku Kallasovou
Rusko zhruba před rokem vydalo zatykač na bývalou estonskou premiérku Kallasovou a další pobaltské činitele. Podle něj byly důvodem zařazení na seznam hledaných osob jejich „nepřátelské kroky vůči historické paměti“ i Rusku jako takovému.
Kallasová tehdy uvedla, že se nenechá umlčet a bude dál podporovat Ukrajinu. Je dlouhodobou, výraznou kritičkou ruské politiky, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Prohlášení přichází v době, kdy v pátek a sobotu proběhla třístranná jednání o podmínkách ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou, prostředníkem byly Spojené státy. Jednání se odehrávala na nižší úrovni vyjednavačů v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí.
Možná je čas začít pít, řekla k situaci ve světě šéfka unijní diplomacie Kallasová
Mluvčí vlády Spojených arabských emirátů označil atmosféru rozhovorů za konstruktivní a pozitivní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že „se toho podarřilo hodně prodiskutovat a je důležité, že rozhovory byly konstruktivní“. Za hlavní téma označil možné parametry pro ukončení války.
„Velmi oceňuji, že existuje povědomí o potřebě amerického monitorování a kontroly procesu ukončení války a udržení skutečné bezpečnosti. Americká strana nastolila otázku možných formátů pro schválení parametrů pro ukončení války a bezpečnostních okolností, které jsou pro to nezbytné,“ dodal.