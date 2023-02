Pentagon chce obnovit tajné programy na Ukrajině, odpůrci se bojí eskalace

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Americký Kongres loni pozastavil financování přísně tajných programů na Ukrajině. Nyní Pentagon volá po jejich obnovení. Americkým speciálním jednotkám by tento krok umožnil zaměstnávat ukrajinské agenty, kteří by pozorovali pohyby ruské armády a bojovali proti dezinformacím. Ačkoliv by programy byly i nadále omezeny na nebojové operace, mají v Kongresu i své odpůrce. Ti se mimo jiné obávají přímého zavlečení Spojených států do války.