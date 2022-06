Rusové ostřelovali Charkovskou oblast, zabili nejméně 15 civilistů

Ruské okupační jednotky večer ostřelovaly obec Čuhujiv v Charkovské oblasti, podle předběžných informací tam zahynulo šest lidí, čtyři jsou zranění, informace se aktualizují, uvedl Syněhubov. V Charkově podle něj zemřelo kvůli ruskému ostřelování pět lidí a jedenáct utrpělo zranění. Čtyři lidé zemřeli na dalších místech v oblasti, a to včetně osmiletého dítěte, jehož matka je zraněná, dodal.

„Okupanti znovu ostřelují obytné čtvrti v Charkově a uplatňují teror vůči civilnímu obyvatelstvu!“ uvedl v úterý odpoledne gubernátor a obyvatele Charkova k maximální opatrnosti, do ulic by měli vycházet jen v opravdu nezbytných případech. „Nyní je to krajně nebezpečné!“ varoval. Ostřelování způsobilo ve druhém největším ukrajinském městě výpadky v dodávkách elektřiny i vody, v průmyslové zóně vypukl požár.

Ruské invazní jednotky po týdnech relativního klidu zintenzivnily ostřelování v oblasti, poznamenala agentura Reuters. Charkov zažil intenzivní ruské ostřelování hned během prvních týdnů ruské vojenské agrese, kterou Moskva zahájila 24. února.

Pokračují boje o Severodoněck

Ruská vojska pokračují ve snaze plně ovládnout východoukrajinské město Severodoněck. Ukrajinští obránci odrazili útoky na obce v jeho bezprostředním okolí, jsou však pod neustálou palbou ruského dělostřelectva a letectva. Uvedl to generální štáb ukrajinské armády.

Přilehlý Lysyčansk podle gubernátora čelí masivnímu ostřelování, ruské jednotky podle místní správy okupovaly nedalekou Toškivku. Ukrajina podle Británie hlásí první úspěšné použití západních střel proti Rusům.

Ruské síly se o dobytí nyní již poslední bašty ukrajinské obrany na východním břehu řeky Severní Doněc pokoušejí několik týdnů. Obránci však stále ovládají rozsáhlý průmyslový areál na západě dříve stotisícového města a rovněž několik obcí v jeho okolí.

Ukrajinské zdroje amerického Institutu pro výzkum války (ISW) zdůraznily, že tento týden bude pro bitvu o Severodoněck rozhodující. Ruští vojáci podle nich budou soustředit své síly a vybavení k tomu, aby nad městem získali kontrolu. To ukrajinské stanici 24 kanal potvrdil i šéf místní vojenské správy Roman Vlasenko, podle kterého dnes Rusové dobyli Toškivku, jež leží zhruba deset kilometrů jižně od Lysyčansku.

Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj sdělil, že v severodoněcké průmyslové zóně se odehrávají prudké boje. Rusové podle něj zasáhli vstupní halu závodu Azot a ostřelovali také okolí tří nyní již zničených mostů spojujících Severodoněck s Lysyčanskem.

Podle štábu Ukrajinci úspěšně čelí útokům v okolí vesnice Syrotyne a také Bilé Hory, která leží na jižním břehu řeky a přiléhá k Lysyčansku. Toto město podle Hajdaje čelí v posledním dni a půl masivnímu ostřelování, přičemž úřady se snaží stanovit počet obětí.