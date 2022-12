Putin může využít mírové rozhovory ke zbrojení, varuje šéf britské diplomacie

„Gruzie, to měla být jednorázová akce, že? A Krym, to měla být též jednorázová záležitost, že?“ ptá se řečnicky britský šéf diplomacie v rozhovoru pro list the Telegraph. Podle něj nás minulost učí, že Rusko nekončí u jednoho útoku, ale naopak je stupňuje. Mírové rozhovory mohou být jen zástěrka.

„Existuje riziko, že příměří Putin ve skutečnosti využije k výcviku dalších vojáků, k výrobě další munice a k obnově svých poškozených ozbrojených sil a k jejich přezbrojení,“ varoval Cleverly.

Britský ministr svými slovy reagoval na postoj prezidenta Spojených států Joea Bidena a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ti po společném jednání ve čtvrtek uvedli, že jsou ochotní jednat s Vladimirem Putinem, pokud projeví úmysl válku ukončit.

„Nemám nyní žádné plány ho kontaktovat. Jsem připraven (s Putinem) jednat, pokud dá najevo úmysl ukončit válku. To ale zatím neudělal. Až se tak stane, po poradě s našimi partnery v NATO se s ním rád sejdu a pobavím se s ním,“ řekl Biden na tiskové konferenci v Bílém domě.

Ministr Cleverly západní spojence vyzval, aby byli velice obezřetní, pokud bude Putin s jednáními souhlasit. „Výsledek musí být udržitelný, smysluplný a reálný,“ dodal v rozhovoru ministr.

Za jednání s Putinem kritizoval francouzského prezidenta Macrona i polský premiér Mateusz Morawiecki. „Nikdo nevyjednával s Hitlerem. Pane prezidente Macrone, kolikrát jste jednal s Putinem a čeho jste dosáhl? Zabránil jste vůbec něčemu?“ ptá se Morawiecki.