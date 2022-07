Zničil moje celoživotní dílo, řekl o Putinovi podle novináře Gorbačov

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Tvůrce perestrojky (přestavby) a glasnosti (politické otevřenosti) Gorbačov se ve svých 91 letech podle Venediktova, který je Gorbačovův blízký přítel, dožil doby, kdy je jeho odkaz zcela zničen. „Gorbačovovy reformy - politické, ne ty ekonomické - byly všechny zničeny,“ řekl Venediktov v rozhovoru pro ruský Forbes. Informuje o tom web Daily Mail .

Gorbačov, který byl v čele SSSR mezi lety 1985 a 1991, stál u konce studené války. Nyní, kdy válka na Ukrajině probíhá už pět měsíců, se vztahy mezi Západem a Východem opět vrací do bodu mrazu. Západní lídři nazývají Rusko hrozbou pro demokratický svět a Severoatlantická aliance posiluje ochranu svého východního křídla.

„Když Gorbačov odcházel, v Evropě byly čtyři tisíce jednotek Sil rychlé reakce NATO. Čtyři tisíce,“ zdůraznil novinář. „Nyní NATO oznámilo, že do konce příštího roku zde bude 300 tisíc lidí,“ řekl. Dodal, že to znamená obrovský nárůst úrovně ohrožení mezi Východem a Západem.

Sám Gorbačov se k současné situaci nevyjádřil, jeho přítel se ale rozhodl v rozhovoru promluvit za něj. „Mohu vám říct, že je zklamaný. On samozřejmě ví, že to byla jeho životní práce,“ narážel na Gorbačovův odkaz. Díky Gorbačovovým reformám došlo k rozpadu Sovětského svazu, bývalý vůdce Sovětského svazu se zasadil i o soukromé vlastnictví, svobodu tisku či církve, zdůraznil Venediktov. Nyní je podle novináře všechno zničeno. „Takže co by teď mohl (Gorbačov) říct?“ uzavřel.

Gorbačov v minulosti současného ruského prezidenta Vladimira Putina obvinil z autoritářského vládnutí, kritikou ale nešetří ani v případě Severoatlantické aliance. Na konci loňského roku si Gorbačov stěžoval na její expanzivnost a Spojené státy obvinil z arogance. „Jak lze v takové pozici počítat s rovnými vztahy se Spojenými státy a Západem?“ řekl v rozhovoru pro RIA Novosti.

Rusko od začátku invaze na Ukrajinu odmítá použít výraz válka. Místo toho mluví o „speciální vojenské operaci“, jejímž cílem má být odzbrojení a denacifikace Ukrajiny. Ruská strana dlouhodobě prohlašuje, že se snaží zbavit sousední zemi nacistů, kteří měli v minulých letech páchat na civilistech zločiny.

Ruský prezident Vladimir Putin při oznámení invaze na Ukrajinu podle agentury TASS řekl, že se po výzvě vůdců separatistických republik na Donbasu rozhodl provést „zvláštní vojenskou operaci“.

„Jejím cílem je chránit lidi, kteří byli vystavováni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu po dobu osmi let, a za tímto účelem usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny a také postavit před soud ty, kteří spáchali četné krvavé zločiny proti civilistům, včetně občanů Ruské federace,“ uvedl Putin 24. února.