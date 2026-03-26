Rusko zahájilo na Ukrajině jarní ofenzivu. Provází ji dramatické ztráty z vlastních řad

Ve středu zažila Ukrajina největší letecký útok za 24 hodin od počátku plnohodnotné invaze, Rusko na její území poslalo bezmála tisícovku útočných dronů a dalších raket.
Zasáhlo přitom mimo jiné klášter ve Lvovu, který je na seznamu UNESCO nebo porodnici v Ivano-Frankivsku na západě země. Ukrajinská letecká obrana sice dokázala většinu dronů sestřelit, masivní útok se však neobešel bez desítek zraněných a nejméně osmi mrtvých.
Na východě Ukrajiny se nyní rozhořely boje po zhruba měsíční operační přestávce. Podle analytiků z Institutu pro studium války (ISW) se Rusové budou snažit prolomit klíčové ukrajinské obranné opevnění v Doněcké oblasti, tzv. pevnostní val, který sestává z měst Kramatorsk, Slovjansk, Družkivka a Konstantynivka.
Že je potřeba nových branců vysoká, svědčí překotná náborová kampaň mimo jiné i na ruských vysokých školách.