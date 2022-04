Američané jásají nad potopením ruského křižníku. Ale co jejich flotila?

Ať už toto plavidlo zničili Ukrajinci, anebo - což je méně pravděpodobné - se potopilo kvůli nebojovému výbuchu munice na palubě, výsledek je ponížením a zároveň neúspěchem pro válečné úsilí ruského prezidenta Vladimira Putina. „Pokud fandíte obráncům Ukrajiny, je těžké z toho nemít jisté zadostiučinění,“ napsal zpravodajský server The Week.

Pravdou ale je, že i americká flotila může být zranitelnější, než si lidé myslí. Už několik let, počínaje dvěma různými srážkami lodí, do kterých byla v roce 2017 zapletená vojenská plavidla USS John S. McCain a USS Fitzgerald, se objevuje řada zpráv, které naznačují, že americké námořnictvo je přetížené, přepracované a nedostatečně udržované, a tudíž stále zranitelnější při plnění nákladného úkolu hlídání světových oceánů.

Problémy s náhradními díly i hrozící bankrot

Únorová zpráva amerického vládního kontrolního úřadu GAO uvádí podrobnosti o tom, jak se personál námořnictva potýká s problémy udržet lodě v řádném provozu.

„Členové posádek uvedli, že na některé náhradní díly - jako jsou elektrická bezpečnostní zařízení - čekají už dva roky. Podobné potíže mají se sháněním dalšího materiálu, jako jsou filtry, speciální druhy oleje a ochranné oděvy,“ uvedl GAO.

„Deset ze šestnácti posádek lodí, s nimiž jsme se setkali, uvedlo, že se uchýlily ke kanibalizaci dílů - to znamená, že odebírali funkční díly z jiných lodí, jejichž funkčnost tím oslabili - aby jejich lodě mohly zůstat v provozu,“ dodala zpráva kontrolního úřadu.

Amerika má sice námořnictvo, které je považováno za nejsilnější na světě (Čína má největší, ale mnoho jejích lodí je menších), ale je zjevně křehké. A to je problém.

„Americké námořnictvo je na pokraji strategického bankrotu,“ napsal loni Christopher Dougherty, bývalý náměstek ministra obrany. „Jeho flotila není dostatečně velká na to, aby splňovala každodenní globální požadavky na námořní síly. Kvůli opakovanému nasazení a zaostávání v údržbě není flotila také dostatečně připravena na to, aby tyto požadavky bezpečně splnila, a v případě nouze se nedokáže ani rychle rozšířit.“

Ohromující síla amerického námořnictva může být iluzí

I bez bez podobných problémů vyvstává otázka, jestli je flotila amerického námořnictva stavěná pro moderní svět. Stejně jako kdysi nahradily letadlové lodě dřívější bitevní plavidla coby páteř flotily, se nyní objevují pochybnosti, zda není americká flotila založená na letadlových lodích příliš zranitelná vůči nové generaci čínských protilodních balistických střel.

A tyto otázky budou pravděpodobně ještě aktuálnější, pokud se ukáže, že Ukrajinci skutečně vyřadili Moskvu svou novou raketou Neptun. Amerika se učí, že ohromující síla jejích ozbrojených sil nemusí být vždy tak ohromující.

Potopení Moskvy je znamením, že by se taková lekce mohla týkat i amerického námořnictva. A pokud by podobné prozření přišlo tím těžším způsobem, mohlo by to mít katastrofální následky, uzavírá The Week.