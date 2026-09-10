Američtí i evropští představitelé se začínají smiřovat s tím, že ruský vůdce Vladimir Putin ustupovat nehodlá, a řeší, jak dál pomáhat Ukrajině. Podle zdrojů mezi evropskými úředníky agentury Bloomberg Rusové plánují v příštích šesti měsících ještě zintenzivnit údery zejména na ukrajinskou energetiku a tepelnou infrastrukturu ve snaze znovu ztížit v zimě život civilistům. Pokračovat mají i hybridní útoky v evropských zemích.
Šéf Kremlu znovu sází na zimu. Zároveň zřejmě chce také počkat na možnou změnu politických nálad hned v několika evropských zemích, které čekají volby.