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Rusko se snaží paralyzovat Kyjev. Válka bude i v roce 2027, smiřují se USA a Evropa

Jelizaveta Sůvová
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Útok ruských dronů na Kyjev (9. září 2026) | foto: AP

Prostě jdete spát a přemýšlíte, jestli se vzbudíte nebo ne. Takový je teď život v Kyjevě, popsala médiím Kyjevanka Darja Kolisnyková. Klid, kterého se ukrajinská metropole po několikadenním ostřelování během víkendové návštěvy amerických vyjednavačů dočkala, je u konce. A zatímco Rusko znovu ostřeluje Ukrajinu a Washington mluví pozitivně o novém kole mírových jednání, USA a Evropa se chystají na válku i v roce 2027.

Američtí i evropští představitelé se začínají smiřovat s tím, že ruský vůdce Vladimir Putin ustupovat nehodlá, a řeší, jak dál pomáhat Ukrajině. Podle zdrojů mezi evropskými úředníky agentury Bloomberg Rusové plánují v příštích šesti měsících ještě zintenzivnit údery zejména na ukrajinskou energetiku a tepelnou infrastrukturu ve snaze znovu ztížit v zimě život civilistům. Pokračovat mají i hybridní útoky v evropských zemích.

Šéf Kremlu znovu sází na zimu. Zároveň zřejmě chce také počkat na možnou změnu politických nálad hned v několika evropských zemích, které čekají volby.

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