Merz připustil přímý střet NATO a Ruska v rámci bezpečnostních záruk

Autor: ,
  21:50
Německý kancléř Friedrich Merz připustil, že by se vojenské jednotky zemí podílejících se na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu mohly za určitých okolností setkat v přímém boji s ruskou armádou. Merz, jehož země je také členem NATO, uvedl, že garanti by museli odrazit ruské síly, pokud by došlo k porušení jakýchkoli podmínek příměří. Předseda spolkové vlády nicméně dodal, že tato možnost je zatím vzdálená.
Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025)

Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025) | foto: Reuters

Friedrich Merz (7. listopadu 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz hovoří na konferenci COP30 ( 10. listopadu 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz zahajuje mnichovský autosalon IAA Mobility 2025
Německý kancléř Friedrich Merz zahajuje mnichovský autosalon IAA Mobility 2025
11 fotografií

„Zajistili bychom demilitarizovanou zónu mezi válčícími stranami a abych byl velmi konkrétní, zakročili bychom také proti odpovídajícím ruským vpádům a útokům. Zatím tam nejsme,“ řekl Merz.

„Skutečnost, že se Američané zavázali k takovému kroku – chránit Ukrajinu v případě příměří, jako by šlo o území NATO – myslím si, že je to pozoruhodný nový postoj Spojených států,“ dodal Merz.

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Odpověď na otázku, jak by mohly vypadat bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, přinesl německý kancléř v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ZDF.

Merzovo vyjádření přichází v době, kdy podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU) Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Konkrétně jde o dva armádní sbory na území Běloruska, které jsou schopné zasáhnout státy Severoatlantické aliance.

Rusko dosud nesouhlasilo s příměřím, které podle USA a Evropy představuje nezbytnou podmínku pro jakékoli bezpečnostní záruky, ani s přítomností západních vojsk na území Ukrajiny, jež by pomohly ukončit už téměř dvanáct let trvající válku.

Zmrazená ruská aktiva na obranu Ukrajiny

Předseda spolkové vlády zároveň v rozhovoru uvedl, že se domnívá, že existuje „půl napůl“ šance na zajištění evropské dohody o využití zmrazených ruských aktiv k financování pokračující obrany Ukrajiny, proti jejichž rozmrazení ve prospěch Ukrajiny se silně staví Belgie.

Evropa zaklekla na Belgii. Rusové se bojem o své zmražené miliardy skvěle baví

Merz dodal, že je to nezbytné, protože Ukrajina bude potřebovat finanční prostředky ještě nejméně dva roky poté, co v prvním čtvrtletí roku 2026 skončí současný cyklus evropského financování.

„V celé Evropě existují výhrady a já tyto výhrady dobře chápu,“ řekl. „Ale ... pokud nebudeme jednat nyní a neučiníme rozhodnutí, které bychom mohli učinit, abychom zastavili tento postup ruské armády, kdy budeme?“ tázal se Merz.

Nepřátelský tón vůči Evropě v nové americké národní bezpečnostní strategii ho podle jeho slov nepřekvapil, protože odráží mnohé z kritiky, kterou na adresu Evropy vyslovil viceprezident J.D. Vance ve svém projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci na začátku roku.

Vance v Mnichově tvrdě kritizoval Evropu. Chce vyvolat roztržku? ptá se Brusel

Merz však uvedl, že jakýkoli izolacionistický posun ze strany USA pravděpodobně nebude trvalý.

„Amerika na prvním místě je v pořádku, ale Amerika sama by také nebyla pro Ameriku dobrá,“ řekl. „A když se podíváme na ekonomické údaje v Americe, dovedu si představit, že se na nás Američané nakonec obrátí a řeknou: ‚Nechceme se bavit o nějakých otázkách, které jsou prospěšné pro nás oba?‘“ řekl Merz.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Ochlazení vztahů se Slovenskem mě trápí, řekl Macinka v Bratislavě. Chce posílit V4

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...

Česká republika bude podle nového ministra zahraničí Petra Macinky ráda spolupracovat se Slovenskem. Ve spolupráci chce podle něj Praha navázat tam, kde byla přerušena. Macinka to prohlásil v...

16. prosince 2025

Merz připustil přímý střet NATO a Ruska v rámci bezpečnostních záruk

Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025)

Německý kancléř Friedrich Merz připustil, že by se vojenské jednotky zemí podílejících se na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu mohly za určitých okolností setkat v přímém boji s ruskou armádou....

16. prosince 2025  21:50

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v...

16. prosince 2025  18:58,  aktualizováno  21:28

„Vypískejme mafii společně.“ Tisíce Slováků opět demonstrovaly proti Ficovi

Protestní shromáždění opozičních stran na Náměstí svobody v Bratislavě (16....

V deseti slovenských městech v úterý přišly tisíce lidí na demonstrace proti politice vlády premiéra Roberta Fica. Podle serveru aktuality.sk byly protesty reakcí mimo jiné na to, že poslanci vládní...

16. prosince 2025  21:10

Ponorky, špionáž, kyberútoky. Británie zesiluje varování před ruskou hrozbou

Ruská ponorka Krasnodar (třída Kilo) a doprovodný remorkér Altaj v Lamanšském...

Ministr obrany, šéfka tajné služby MI6 a naposledy také náčelník generálního štábu. Britští představitelé v rozmezí několika dní zesilují varování před hrozbou z Ruska. „Situace je nebezpečnější, než...

16. prosince 2025  20:55

Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán

Tvorba Libuše Jarcovjákové zobrazená v dokumentu Ještě nejsem, kým chci být.

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Uspěl ale krátkometrážní snímek...

16. prosince 2025  20:28,  aktualizováno  20:48

Izraelský osadník zastřelil šestnáctiletého Palestince na Západním břehu

Smuteční hosté nesou tělo 16letého Palestince Ammara Sabbaha, který byl zabit...

Izraelský osadník v úterý na okupovaném Západním břehu Jordánu ve městě Tukú zabil šestnáctiletého palestinského chlapce střelou do hlavy. Smrtelný incident se odehrál den poté, co izraelský voják ve...

16. prosince 2025  20:37

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Premium
Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek tvorby Jaroslava Foglara, stvořitele nesmrtelných Rychlých šípů a legendární Stínadelské trilogie....

16. prosince 2025

Chlapce přepadl u domu a násilím odvlekl. Byl hodný, nechápe rodina obviněného

Premium
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Policie už má jen jednu verzi toho, jak a proč zmizel dvanáctiletý školák ze Zlínska. Pětadvacetiletý Filip S., kterého kriminalisté v úterý obvinili z pokusu vraždy a zbavení osobní svobody hocha,...

16. prosince 2025

V Litvě zatkli členy zločinecké sítě, zřejmě stojí za pašeráckými balony z Běloruska

Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29....

Litevské úřady zadržely 21 lidí podezřelých ze zapojení do zločinecké skupiny, která do země ve speciálně vybavených meteorologických balónech pašovala cigarety z Běloruska. Takové balóny v...

16. prosince 2025  19:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pražský okruh uzavřela vážná nehoda. Řidiče dodávky museli vystříhat

Nehoda dodávky a kamionu na Pražském okruhu (16. prosince 2025)

Vážná nehoda dodávky a kamionu uzavřela v úterý v podvečer zhruba na hodinu a půl Pražský okruh u Lochkova ve směru na letiště. Řidiče dodávky museli hasiči vyprostit, byl při vědomí a záchranáři ho...

16. prosince 2025  18:17,  aktualizováno  19:41

Slovenská tajná služba poskytla ochranu ruskému agentovi, navzdory slibu Čechům

Šéf Slovenské tajné služby (SIS) Pavol Gašpar (23. ledna 2025)

Ředitel slovenské tajné služby Pavol Gašpar loni nevyslyšel prosby svých českých kolegů z Bezpečnostní informační služby (BIS) a poskytl ochranu členovi ruské vlivové operace kolem webu Voice of...

16. prosince 2025  19:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.