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Rusko zasáhlo sídliště v Charkově, dva mrtví. Ukrajinci udeřili na Belgorod

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  7:03aktualizováno  15:09
Tři mrtvé a 37 raněných si v noci na neděli vyžádal ruský útok na Charkov, zaměřený na obytné budovy. Téměř dvě desítky raněných měl za následek ruský útok na Oděsu a Dněpropetrovskou oblast. Pět lidí pak přišlo o život při rozsáhlém náletu ukrajinských dronů na Belgorod na západě Ruska.

Válka na Ukrajině

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Ruská armáda zaútočila na charkovské sídliště Saltivka. Nepřítel se zaměřil na obytné budovy, uvedl starosta města Ihor Terechov.

Náčelník charkovské oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov na platformě Telegram informoval, že nepřátelský dron zasáhl desetipatrovou obytnou budovu a zničil sedmé až desáté patro. Následný útok cílil na sousední výškovou budovu. Záchranné složky pracují přes neustálou hrozbu ostřelování, uvedl Terechov.

Ukrajinští hasiči bojují s následky ruských útoků na Charkov. (9. srpna 2026)
Ukrajinští hasiči bojují s následky ruských útoků na Charkov. (9. srpna 2026)
Ze sídliště v ukrajinské Oděse zbyly po ruských útocích pouze ruiny. (9. srpna 2026)
Dvojice obyvatel ukrajinské Oděsy opouští sídliště po ruském útoku. (9. srpna 2026)
26 fotografií

Ukrajinské telegramové kanály informovaly, že ukrajinské přístavy Oděsa a Čornomorsk se v noci staly terčem útoku jedné balistické rakety, čtyř malých střel s plochou dráhou letu a nejméně dvou desítek dronů.

V Oděse byly poškozeny obytné budovy a zraněno bylo nejméně šest lidí. Počet raněných stoupl na 12, upřesnil náčelník oblastní správy Oleh Kiper. Na fotografiích a videích na sociálních sítích jsou zachyceny požáry několika výškových obytných budov a dalších domů ve třetím největším městě na Ukrajině. V Oděse jsou evidovány také požáry aut.

Velká část obyvatel města a okolí se podle energetiků ocitla bez proudu. Poškozen byl také přístav, přes který prochází značná část vývozu ukrajinského obilí.

„Rusko nadále sází na raketový teror, který se neomezuje na jedno město nebo obec. Tento týden použilo proti Ukrajině 61 raket různých typů, včetně 56 balistických. Použilo také více než 1560 dronů a 1540 leteckých bomb,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zdůraznil, že každý útok připomíná, že zapotřebí je větší tlak a více sankcí proti Rusku a více zbraní pro ukrajinskou protivzdušnou obranu.

Přístavní město Oděsa u Černého moře je vzhledem ke své blízkosti k Rusy anektovanému Krymu pravidelným cílem ruských útoků. Ruské síly v létě, kdy je hlavní turistická sezona, útoky na Oděsu a okolní region ještě zesílily.

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O celkem 11 raněných po ruských útocích informoval náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Devět lidí, z toho čtyři děti, utrpěli zranění při útoku na Pavlohrad, kde Rusové zasáhli nákupní středisko. Na jiných místech regionu zranění utrpěly dvě ženy ve věku 79 a 84 let, dodal.

Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, která se od té doby se západní pomocí brání. Součástí sebeobrany jsou i vzdušné údery na Rusko. Kyjev v poslední době masivně rozšířil své dronové útoky také v hloubi Ruska a tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené ruským válečným úsilím.

Rusko během noci proti Ukrajině vypustilo 202 dronů a 17 raket a střel, z nichž 174 dronů a pět střel se podařilo sestřelit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy raket a dronů na šesti místech.

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Ruská obrana během noci zničila 153 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Během dnešního rána ruští vojáci sestřelili dalších 12 dronů, nad Baškirskem v podhůří Uralu a Tatarstánem, dodalo později.

Gubernátor ruské Belgorodské oblasti Šuvajev na telegramu uvedl, že v Belgorodu byly v noci na dnešek poškozeny „nejméně čtyři“ bytové domy, administrativní budova a některé „sociální a komerční objekty“ a jeden soukromý dům zachvátil požár. Místní telegramové kanály zveřejnily videa tohoto požáru, výškové budovy po nárazu dronu a také záběry přeletů dronů, výbuchů a kouřových stop nad městem.

Ruské monitorovací kanály rovněž informovaly o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Rjazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Moskevský starosta Sergej Sobjanin oznámil, že protivzdušná obrana sestřelila tři bezpilotní letouny, které podle něj mířily na Moskvu. Ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija načas uzavřel letiště v Saransku, který leží asi 500 kilometrů jihovýchodně od Moskvy.

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