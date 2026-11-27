Podle Miljajeva protivzdušná obrana nad regionem zneškodnila čtyři ukrajinské drony, několik desítek bezpilotních letounů pak nad Leningradskou oblastí na severozápadě Ruska. Dle předběžných informací se nikomu nic nestalo a nejsou hlášeny škody na infrastruktuře. Ve třech rodinných domech v Jefremově tlaková vlna zničila skla v oknech.
V Tulské oblasti nejdříve platila výstraha před nebezpečím dronového útoku, později i raketového úderu. Telegramový kanál Astra upozornil, že Miljajev se ve svém příspěvku nezmínil o výbuších v tepelné elektrárně a Jefremovském závodu na výrobu syntetického kaučuku (JZSK).
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Obyvatelé města uvedli, že varování před vzdušným útokem dostali až po první explozi. Jefremovská elektrárna dodává elektřinu městu i průmyslovým podnikům, které v něm sídlí, včetně EZSK. Tento podnik se podle ukrajinské armády specializuje na výrobu složek plastických trhavin a tuhého raketového paliva, například pro balistické rakety Iskander.
Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko ohlásil, že v noci protivzdušná obrana zneškodnila 45 nepilotovaných letounů. Exploze se ozývaly také v Petrohradu, který má zvláštní status a nespadá pod Leningradskou oblast.
Válka na Ukrajině
Drozděnko uvedl, že pro dopravu byl dočasně uzavřen Ladožský most přes řeku Něvu, přes který vede dálkový silniční tah do Murmansku na severu poloostrova Kola. Palebné skupiny z mostu sestřelovaly drony. Nikomu se podle Drozděnka nic nestalo a hlášeny nejsou žádné škody.
Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 318 ukrajinských bezpilotních letounů. V pravidelném hlášení přitom zmiňuje Tulskou i Leningradskou oblast. Moskva nezveřejňuje, kolik dronů vlétlo do ruského vzdušného prostoru.
Starlink nad ukrajinským územím funguje
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s britskou BBC prohlásil že satelitní komunikační služba Starlink americké společnosti SpaceX a její vojenská verze Starshield nad ukrajinským územím funguje dobře, na Ruskem okupovaných územích s omezeními.
Fungování systému „se vrátilo k normálu na tom území Ukrajiny, které kontrolujeme. Ale teď máme omezení na dočasně okupovaném území,“ popsal Zelenskyj. Dodal, že to představuje problém, protože ukrajinské interceptory nemohou ruské útočné drony s proudovým motorem zachytit ještě nad Rusy ovládaným územím.
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Armáda to může dělat nad územím kontrolovaným Kyjevem, „ale často je už pozdě“, uvedl Zelenskyj. Bezpilotní letouny s proudovými motory se pohybují vysokou rychlostí a ruská armáda je používá k útokům na ukrajinskou infrastrukturu nebo energetické objekty.
O fungování Starlinku a Starshieldu po technické stránce rozhoduje SpaceX miliardáře Elona Muska. „Po politické stránce – to opravdu nevím,“ připustil ukrajinský prezident. „Je to jako ping-pong, my se ptáme jedné strany, oni říkají, že to ti druzí, ptáme se těch druhých a ti říkají, že oni to nejsou,“ řekl.
Zelenskyj nedávno upozornil, že ukrajinská armáda zaznamenává výrazné výpadky systému Starshield. Problémy se podle něj týkaly celé frontové linie i částí Ukrajiny okupovaných Ruskem a nešlo o náhodné chyby, ale systémové omezování. Kyjev měl problémy se systémy Starlink a Starshield už v říjnu.
Rusko od února 2022 vede proti Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem útočnou válku. Napadená země podniká odvetné útoky na různé cíle v Rusku. Kromě vojenských objektů jde o ropné rafinérie a další petrochemickou infrastrukturu či o průmyslové podniky vyrábějící pro ruskou armádu.