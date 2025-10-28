Dron letěl i na Moskvu. Rusko tvrdí, že v noci zlikvidovalo 17 ukrajinských dronů

Celkem 13 dronů bylo sestřeleno nad Kalužskou oblastí, tři nad Brjanskou oblastí a jeden nad Moskevskou oblastí.
Rusko stejně jako obvykle nesdělilo podrobnosti o případných hmotných škodách. Gubernátor Brjanské oblasti Alexandr Bogomaz uvedl, že jeden člověk zraněný po útoku musel do nemocnice.
|
Ukrajina vyslala na Moskvu desítky dronů. Rusové zachytili záhadný zelený objekt
V pondělí ráno Rusko informovalo o 193 sestřelených ukrajinských dronech, z toho více než třech desítkách mířících na Moskvu.
Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty. Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Kyjev se k nočním úderům zatím nevyjádřil. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.
Kalužská oblast (13 dronů, červeně), Brjanská oblast (3 drony, modře), Moskva (1 dron, zeleně)
