Dron letěl i na Moskvu. Rusko tvrdí, že v noci zlikvidovalo 17 ukrajinských dronů

Ruská protivzdušná obrana v noci na úterek zlikvidovala 17 ukrajinských dronů, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ukrajina podle Moskvy útočila druhou noc v řadě a vyslala jeden z dronů i směrem na ruskou metropoli. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina na místě dopadu trosek dronu zasahují záchranné složky.
Operací se v hojném množství účastní i menší drony. (15. září 2025)

Operací se v hojném množství účastní i menší drony. (15. září 2025) | foto: ČTK

Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
Celkem 13 dronů bylo sestřeleno nad Kalužskou oblastí, tři nad Brjanskou oblastí a jeden nad Moskevskou oblastí.

Rusko stejně jako obvykle nesdělilo podrobnosti o případných hmotných škodách. Gubernátor Brjanské oblasti Alexandr Bogomaz uvedl, že jeden člověk zraněný po útoku musel do nemocnice.

Ukrajina vyslala na Moskvu desítky dronů. Rusové zachytili záhadný zelený objekt

V pondělí ráno Rusko informovalo o 193 sestřelených ukrajinských dronech, z toho více než třech desítkách mířících na Moskvu.

Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty. Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Kyjev se k nočním úderům zatím nevyjádřil. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

Kalužská oblast (13 dronů, červeně), Brjanská oblast (3 drony, modře), Moskva (1 dron, zeleně)

Kalužská oblast (13 dronů, červeně), Brjanská oblast (3 drony, modře), Moskva (1 dron, zeleně)

