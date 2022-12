Brit, který unikl trestu smrti, se vrátil na Donbas, dokazují Rusové videem

Osmačtyřicetiletý britský voják Shaun Pinner, který byl v červnu donbaskými separatisty odsouzen k trestu smrti za zapojení do války na straně Ukrajiny, se podle ruských médií nedlouho po svém propuštění vrátil přímo do epicentra bojů. Má to dokazovat video, na němž společně s bojovníky ukrajinských ozbrojených sil útočí na pozice ruské armády.