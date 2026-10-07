Ždanovová nejdříve jmenovala firmy v Británii a Polsku, kde měly být vyrobeny drony, které Ukrajina použila při útoku na Petrohradskou oblast a jihoruský Gelendžik.
„Mezi další spolupachatele, kteří poskytují ukrajinským ozbrojeným silám drony na zabíjení našich lidí, patří Dánsko, Nizozemsko, Itálie a Česko, které se de facto také účastní ukrajinského konfliktu,“ uvedla podle TASS.
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Dodala také, že umístění výroby v těchto zemích zveřejnilo ruské ministerstvo obrany. Rusko se má podle ní na tyto země nadále soustředit.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery obou stran s využitím dronů a střel a raket nejrůznějších typů.