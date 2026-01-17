Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je v kritickém stavu i Kadyrovův syn

Autor:
  10:15
Osmnáctiletý syn a potenciální nástupce čečenského vůdce Ramzana Kadyrova havaroval v řetězové dopravní nehodě. Opoziční média uvádějí, že kolona Adama Kadyrova se „pohybovala vysokou rychlostí, auto za autem, když náhle narazila na překážku“. Adam Kadyrov nyní ve vážném stavu leží v místní nemocnici.
Adam a Ramzan Kadyrov (7. srpna 2025)

Adam a Ramzan Kadyrov (7. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov (7. srpna 2025)
Vladimir Putin osobně poblahopřál 17letému Adamu Kadyrovovi, který by mohl...
Srpen 2023, Ramzan Kadyrov se „selfí“ s Vladimir Putinem. O měsíc později...
Ruský prezident Vladimir Putin se setkal s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem....
11 fotografií

„Cesty k nemocnici jsou uzavřeny, protože tam přivezli Adama, který je podle informací v bezvědomí na jednotce intenzivní péče. O stavu Kadyrovova syna nemáme žádné spolehlivé informace,“ uvedl jeden ze zdrojů Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) v Čečensku.

Kolona aut, mezi nimiž bylo i auto Kadyrova mladšího, narazila na překážku. „V důsledku toho se auta začala srážet, proto máme informace, že je mnoho zraněných, ale právě kvůli Adamovi je takový rozruch,“ dodal další zdroj.

Erb bez křížů. Rusy pobouřila ceremonie Kadyrovova syna, bojí se islamizace

Ukrajinský list Kyiv Post uvádí, že osmnáctiletý mladík podstoupil resuscitaci a nyní je připravován k nouzovém transportu do Moskvy.

Adam Kadyrov zastává funkci tajemníka Bezpečnostní rady Čečenska a dohlíží na činnost čečenského ministerstva vnitra.

Neklid v Kremlu

Zpráva přichází v době, kdy server Politico s odkazem na ukrajinskou tajnou službu informoval o údajném selhání ledvin Kadyrova staršího. Zdravotní komplikace čečenského vůdce a nově i jeho možného nástupce tak vyvolávají neklid i v Kremlu.

„Přísahám při Alláhovi.“ Kadyrov na videu tvrdí, že ledviny má v pořádku a neumírá

Bylo to totiž právě Čečensko, které se stalo pokusným bojištěm, na němž Putin poprvé použil drtivou vojenskou sílu k eliminaci oponentů a dosazení loajálního zástupce.

Kadyrovova vláda spočívá na hluboce osobním paktu s Kremlem, který funguje mimo rámec formálního práva a dohledu. To, co nastane po něm, prověří tuto dohodu v době neobvyklého napětí pro Moskvu, uvádí Politico.

Nad pravdivostí informace nicméně stále visí otazník. O tomto devětačtyřicetiletým muži se už dříve hovořilo jako o umírajícím. Vzápětí se však ukázal na veřejnosti, někdy sice nemocný, ale stále velmi živý.

Zároveň Ramzan Kadyrov v pátek zveřejnil video, na kterém odmítá zprávy o tom, že trpí selháním ledvin, a tvrdí, že je zcela v pořádku. „Přísahám při Alláhovi, nemám žádné problémy s ledvinami, slezinou ani žaludkem. Jediné, co nesnesu, je pepř, ale jinak jsem naprosto zdravý. A mám sílu,“ řekl Kadyrov na nově zveřejněném videu.

Nicméně není jasné, kdy přesně video vzniklo. Agentura Nexta si všímá, že za okny vozidla je vidět zelená tráva a v rádiu zaznívá „ceny budou upraveny po novoročních svátcích“. V oblasti, kde bylo video údajně pořízeno, jsou aktuálně mrazy a sníh.

Kadyrova náhle hospitalizovali v Moskvě. Někdy se nervově zhroutím, řekl nedávno

Význam Čečenska je pro ruského vůdce Vladimira Putina velmi zásadní. Právě díky němu se bývalý šéf KGB stal známou osobností a vojenská intervence do kavkazské republiky mu připravila půdu pro vítězství v následujících prezidentských volbách.

Putinova posedlost Čečenskem sahá až do roku 1999, kdy se jako nově jmenovaný úřadující premiér zavázal dopadnout ty, které vinil ze série bombových útoků na moskevské bytové domy, a slíbil, že „teroristy“ bude pronásledovat „i na záchodě“.

Po takzvané druhé čečenské válce Putin uzavřel dohodu s otcem Ramzana Kadyrova Achmatem Kadyrovem, bývalým vůdcem rebelů. Když byl Achmat v roce 2004 zavražděn, Ramzan zdědil dohodu: moc výměnou za absolutní loajalitu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

ODS volí nového lídra, kandidují Kupka a Ivan. Neprošlo, že má být dřív diskuse

Přímý přenos
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Kupka, exministr dopravy, místopředseda ODS.

Občanští demokraté na kongresu v pražských Vysočanech zvolí nové vedení. V čele strany po dvanácti letech končí bývalý premiér Petr Fiala, který už neobhajuje funkci lídra strany. Kandidáti na nového...

17. ledna 2026  7:25,  aktualizováno  10:18

Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je v kritickém stavu i Kadyrovův syn

Adam a Ramzan Kadyrov (7. srpna 2025)

Osmnáctiletý syn a potenciální nástupce čečenského vůdce Ramzana Kadyrova havaroval v řetězové dopravní nehodě. Opoziční média uvádějí, že kolona Adama Kadyrova se „pohybovala vysokou rychlostí, auto...

17. ledna 2026  10:15

Hřib obhajuje svou pozici předsedy Pirátů, strana na sjezdu volí i nové vedení

Přímý přenos
Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib....

Piráti si v sobotu na celostátním fóru v Prachaticích volí nové vedení. Předseda Strany Zdeněk Hřib obhajuje pozici, jeho vyzyvatelem je místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David...

17. ledna 2026  8:06,  aktualizováno  9:54

Nůž se ženě zabodl do stehna. Partnerskou rozepři v Jičíně nepřežila

V domě poblíž pražského letiště Ruzyně se odehrál konflikt dvou mužů, staršího...

Smrt jednapadesátileté ženy vyšetřují policisté v Jičíně. Během partnerského konfliktu se jí zabodl nůž do stehna, přičemž na následky zranění a silného krvácení zemřela. O dva roky mladšího muže...

17. ledna 2026  9:54

Kremelská propaganda již 10 let „zabíjí“ Bulhara. Brojí tím proti Ukrajině

Oběť propagandy. Bulhar Nikolaj Genčev ukazuje jeden z příspěvků, který říká,...

Téměř deset let je Nikolaj Genčev pravidelně konfrontován s touto podivnou otázkou v telefonu: „Nejsi mrtvý, že ne?“ Důvodem je, že prokremelské sítě šíří jeho fotografii jako důkaz, že v Oděse byl...

17. ledna 2026  7:37,  aktualizováno  7:52

Terčem guvernér i starosta. V USA vyšetřují politiky za kritiku a „maření“ práce ICE

Tim Walz

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Mezi...

17. ledna 2026  7:13,  aktualizováno  7:32

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Rusko předvádí ubohou parodii na druhou světovou. Ale to nejdůležitější mu uniká

Premium
Tělo ukrajinského zdravotníka zabitého při ruském úderu na Kyjev (9. ledna 2026)

Pro ruský režim je to téměř posvátné číslo. 1418. Tolik dní trvala Velká vlastenecká válka. A tažení na Ukrajině ji před pár dny překonalo. „Rusko zopakovalo všechny ošklivé stránky druhé světové...

17. ledna 2026

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Policisté dávno vědí, kdo zabil Mrázka, a proč musel zemřít, říká expolicista Tichý

Premium
Expolicista Karel Tichý

Když na přelomu milénia na policejních chodbách někdo vyslovil výraz Krakatice, lidé ztišili hlas. Nešlo o běžný spis, ale o děsivý popis toho, co se nikdy popsat nemělo: jak prorůstá české podsvětí...

17. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

Otevření dálnice D1 včetně nejdelšího dálničního tunelu na Slovensku (22....

Spojené státy a Slovensko podepsaly mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky. Informovala o tom agentura Reuters. Slavnostní podpis v budově ministerstva energetiky ve...

16. ledna 2026  23:41

Předsedou rady pro Gazu je Trump, součástí je i Tony Blair

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)

Bílý dům v pátek večer oznámil složení vedení Rady míru pro Pásmo Gazy, jejíž vznik inicioval americký prezident Donald Trump. Ten bude orgánu předsedat. V radě mimo jiné zasedají americký ministr...

16. ledna 2026  23:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.