Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je v kritickém stavu i Kadyrovův syn

„Cesty k nemocnici jsou uzavřeny, protože tam přivezli Adama, který je podle informací v bezvědomí na jednotce intenzivní péče. O stavu Kadyrovova syna nemáme žádné spolehlivé informace,“ uvedl jeden ze zdrojů Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) v Čečensku.
Kolona aut, mezi nimiž bylo i auto Kadyrova mladšího, narazila na překážku. „V důsledku toho se auta začala srážet, proto máme informace, že je mnoho zraněných, ale právě kvůli Adamovi je takový rozruch,“ dodal další zdroj.
|
Erb bez křížů. Rusy pobouřila ceremonie Kadyrovova syna, bojí se islamizace
Ukrajinský list Kyiv Post uvádí, že osmnáctiletý mladík podstoupil resuscitaci a nyní je připravován k nouzovém transportu do Moskvy.
Adam Kadyrov zastává funkci tajemníka Bezpečnostní rady Čečenska a dohlíží na činnost čečenského ministerstva vnitra.
Neklid v Kremlu
Zpráva přichází v době, kdy server Politico s odkazem na ukrajinskou tajnou službu informoval o údajném selhání ledvin Kadyrova staršího. Zdravotní komplikace čečenského vůdce a nově i jeho možného nástupce tak vyvolávají neklid i v Kremlu.
|
„Přísahám při Alláhovi.“ Kadyrov na videu tvrdí, že ledviny má v pořádku a neumírá
Bylo to totiž právě Čečensko, které se stalo pokusným bojištěm, na němž Putin poprvé použil drtivou vojenskou sílu k eliminaci oponentů a dosazení loajálního zástupce.
Kadyrovova vláda spočívá na hluboce osobním paktu s Kremlem, který funguje mimo rámec formálního práva a dohledu. To, co nastane po něm, prověří tuto dohodu v době neobvyklého napětí pro Moskvu, uvádí Politico.
Nad pravdivostí informace nicméně stále visí otazník. O tomto devětačtyřicetiletým muži se už dříve hovořilo jako o umírajícím. Vzápětí se však ukázal na veřejnosti, někdy sice nemocný, ale stále velmi živý.
Zároveň Ramzan Kadyrov v pátek zveřejnil video, na kterém odmítá zprávy o tom, že trpí selháním ledvin, a tvrdí, že je zcela v pořádku. „Přísahám při Alláhovi, nemám žádné problémy s ledvinami, slezinou ani žaludkem. Jediné, co nesnesu, je pepř, ale jinak jsem naprosto zdravý. A mám sílu,“ řekl Kadyrov na nově zveřejněném videu.
Nicméně není jasné, kdy přesně video vzniklo. Agentura Nexta si všímá, že za okny vozidla je vidět zelená tráva a v rádiu zaznívá „ceny budou upraveny po novoročních svátcích“. V oblasti, kde bylo video údajně pořízeno, jsou aktuálně mrazy a sníh.
|
Kadyrova náhle hospitalizovali v Moskvě. Někdy se nervově zhroutím, řekl nedávno
Význam Čečenska je pro ruského vůdce Vladimira Putina velmi zásadní. Právě díky němu se bývalý šéf KGB stal známou osobností a vojenská intervence do kavkazské republiky mu připravila půdu pro vítězství v následujících prezidentských volbách.
Putinova posedlost Čečenskem sahá až do roku 1999, kdy se jako nově jmenovaný úřadující premiér zavázal dopadnout ty, které vinil ze série bombových útoků na moskevské bytové domy, a slíbil, že „teroristy“ bude pronásledovat „i na záchodě“.
Po takzvané druhé čečenské válce Putin uzavřel dohodu s otcem Ramzana Kadyrova Achmatem Kadyrovem, bývalým vůdcem rebelů. Když byl Achmat v roce 2004 zavražděn, Ramzan zdědil dohodu: moc výměnou za absolutní loajalitu.