Příslib odměny 16 000 dolarů (340 000 korun) přiměl dva Bolivijce odcestovat do Ruska. Podle jejich rodin oba zřejmě zahynuli ve válce na Ukrajině. Jeden z nich, José María Soleto, své zkušenosti z Ruska a Ukrajiny sdílel ve videích na internetu. V jednom z nich říká, že jeho život je plný adrenalinu. Soletova manželka agentuře EFE uvedla, že dostala zprávu o jeho smrti, žádné další podrobnosti ale neobdržela.
„Věcí se zabývá prokuratura specializovaná na obchodování s lidmi,“ uvedl generální prokurátor Roger Mariaca.
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Rodinné příslušníky mužů, kteří byli naverbováni do konfliktu v Evropě, vyzval, aby se dostavili na policii nebo státní zastupitelství a podali výpověď. Bolivijské úřady již v minulosti varovaly před nábory a možnými podvody ze strany zprostředkovatelů.
Ruské velvyslanectví v Bolívii uvedlo, že nemá žádné vazby na organizace ani osoby, které se údajně zabývají náborem do ruských jednotek. Podle velvyslanectví naopak mnozí Bolivijci bojují na straně Ukrajiny, napsala agentura EFE.
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Náborem svých občanů do ruských jednotek bojujících na Ukrajině se zabývají i další latinskoamerické státy, například Peru nebo Kolumbie. Úřady mimo jiné prověřují, zda jejich občané neodcestovali do Ruska na základě falešných příslibů náborářů, že se na bojiště vůbec nedostanou. Zároveň své občany varují, aby pracovní nabídky v Rusku nepřijímali.
Další zemí, kde podle médií působili náboráři, byla Kuba. Tamní úřady odmítly, že by se jakkoli podílely na rekrutování vojáků pro ruské jednotky.