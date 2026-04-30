Údery napáchaly největší škody v historické čtvrti Prymorskyj rajon v centru města, kde poškodily dvě výškové obytné budovy, napsal na sociální síti velitel místní vojenské správy Serhij Lysak. Při útocích zachvátil požár horní patra a střechu jedné z budov, ale už se ho podařilo uhasit, dodal Lysak.
Ukrajinci nás nezastaví na frontě, proto se uchylují k útokům na civilní cíle, tvrdí Putin
Podle záchranných služeb se může počet zraněných ještě zvýšit. Lysak uvedl, že mezi zraněnými je 17letý chlapec a dva lidé jsou na jednotce intenzivní péče.
Poškozena byla budova školky, stejně jako nákupní středisko, hotel a administrativní prostory, dodal Lysak na telegramu. Na několika parkovištích byly podle jeho informací zničeny nebo poškozeny desítky automobilů.
Na Oděsu, důležitý přístav v Černém moři, Rusko útočí velmi často. Při pondělním náletu bylo zraněno 14 lidí. Cílem úderů bývá kromě obytných čtvrtí také oděská přístavní infrastruktura i lodě.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko od středečního podvečera vypálilo na ukrajinské území jednu balistickou raketu a 206 dronů, z nichž 172 bylo sestřeleno nebo zneškodněno. Raketa a 32 dronů zasáhly 22 míst, dodalo letectvo.
Trump a Putin se shodli na příměří během květnových oslav, řešili také Írán
Informace zveřejňované znepřátelenými stranami nelze v podmínkách ozbrojeného konfliktu nezávisle ověřit.
Rusko proti Ukrajině vede od února 2022 útočnou válku, jejíž součástí jsou i neustávající vzdušné útoky. Ukrajina se ruské agresi se západní pomocí brání a podniká údery v ruském vnitrozemí. Tvrdí, že jejich cílem je ruská infrastruktura pro vývoz ropy, díky kterému Moskva financuje válku.
28. března 2026