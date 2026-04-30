Poškozená školka, hotel i nákupní středisko. Ruské drony udeřily na Oděsu

Nejméně 18 zraněných si v noci na čtvrtek vyžádal útok ruských dronů na jihoukrajinské město Oděsa. Útok poškodil obytné budovy, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele. Byl to druhý ruský útok na Oděsu za tento týden.
Na této fotografii, která byla poskytnuta ukrajinskými záchrannými službami,...

Na této fotografii, která byla poskytnuta ukrajinskými záchrannými službami, hasiči zasahují v Oděse na v místě zásahu dronu v rámci ruského útoku na Ukrajinu. (30. dubna 2026) | foto: Reuters

Na této fotografii, kterou poskytla ukrajinská záchranná služba, pomáhá krizový...
Hasiči zasahují v Oděse na místě bytového domu zasaženého ruským dronovým...
Muž prochází hotelem zasaženým ruským dronovým útokem ve městě Oděsa. (30....
Hasič zasahuje v místě bytového domu zasaženého ruským dronovým útokem v rámci...
Údery napáchaly největší škody v historické čtvrti Prymorskyj rajon v centru města, kde poškodily dvě výškové obytné budovy, napsal na sociální síti velitel místní vojenské správy Serhij Lysak. Při útocích zachvátil požár horní patra a střechu jedné z budov, ale už se ho podařilo uhasit, dodal Lysak.

Ukrajinci nás nezastaví na frontě, proto se uchylují k útokům na civilní cíle, tvrdí Putin

Podle záchranných služeb se může počet zraněných ještě zvýšit. Lysak uvedl, že mezi zraněnými je 17letý chlapec a dva lidé jsou na jednotce intenzivní péče.

Poškozena byla budova školky, stejně jako nákupní středisko, hotel a administrativní prostory, dodal Lysak na telegramu. Na několika parkovištích byly podle jeho informací zničeny nebo poškozeny desítky automobilů.

Na Oděsu, důležitý přístav v Černém moři, Rusko útočí velmi často. Při pondělním náletu bylo zraněno 14 lidí. Cílem úderů bývá kromě obytných čtvrtí také oděská přístavní infrastruktura i lodě.

Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko od středečního podvečera vypálilo na ukrajinské území jednu balistickou raketu a 206 dronů, z nichž 172 bylo sestřeleno nebo zneškodněno. Raketa a 32 dronů zasáhly 22 míst, dodalo letectvo.

Trump a Putin se shodli na příměří během květnových oslav, řešili také Írán

Informace zveřejňované znepřátelenými stranami nelze v podmínkách ozbrojeného konfliktu nezávisle ověřit.

Rusko proti Ukrajině vede od února 2022 útočnou válku, jejíž součástí jsou i neustávající vzdušné útoky. Ukrajina se ruské agresi se západní pomocí brání a podniká údery v ruském vnitrozemí. Tvrdí, že jejich cílem je ruská infrastruktura pro vývoz ropy, díky kterému Moskva financuje válku.

Poškozená školka, hotel i nákupní středisko. Ruské drony udeřily na Oděsu

