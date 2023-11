S Ruskem bojují i policisté, deset let od Majdanu jim Ukrajinci konečně věří

Na východě bojují v maskáčích, v rukou svírají pušky i granátomety, vypadají jako typičtí vojáci a plní i mnoho stejných úkolů. Vojáci to ovšem nejsou. Patří ke speciální národní policejní útočné brigádě Ljuť, česky „Zuřivost“. Brigáda je složená z personálu Speciálních vojenských sil Ukrajiny (SPF) a využívá výcviku a dovedností policistů.

Hlavně ale pomáhá vyplnit mezery v době, kdy armáda nemá dostatek bojeschopného personálu. Úředníci sice připouštějí, že využití policie k plnění úkolů vojáků je spíše nutné než ideální, ale momentálně velmi potřebné „Doufám, že časem nebude taková brigáda potřeba,“ řekl pro The Washington Post (WP) Ivan Vyhivskyi, šéf národní policie. Zatím však podle něj smysl má.

First person assault actions from the United Assault Brigade of the National Police of Ukraine "Lyut" in Klishchiivka. https://t.co/s2MSDgBg2T

Mnoho policistů se dobrovolně přihlásilo ke službě v ukrajinské armádě již před ruskou invazí. Další absolvovali alespoň základní výcvik ve zbrani, i když jejich předchozí práce spočívala hlavně v psaní pokut za dopravní přestupky, vyšetřování trestných činů nebo rozhánění opileckých rvaček.

Ti, kteří nebojují na frontě, navíc plní další důležité úkoly – evakuují civilisty, odminovávají oblasti, obsazují kontrolní stanoviště, loví ruské diverzanty a dokumentují válečné zločiny. A podle šéfa policie jsou jeho muži v některých vesnicích na frontě vlastně jedinými zástupci ukrajinského státu.

Mnozí policisté tak získali novou a respektovanou roli. Jedná se o dramatický posun od doby Majdanu, kdy docházelo k masovým střetům mezi policií a demonstranty.

Po Majdanu nová vláda tisíce policistů propustila, mimo jiné i kvůli korupci, a začala se změnami. V zemi se postupně rekrutovala nová složka policie, která byla vyškolena americkými a kanadskými policisty, a chtěla si získat důvěru veřejnosti.

A to se postupně daří. Nedávný průzkum Sociologické služby Centra Razumkova, ukrajinského think-tanku, totiž ukázal, že důvěr veřejnosti výrazně roste. Celých 57 procent respondentů uvedlo, že policii důvěřuje. Před dvěma lety to bylo pouhých 38 procent. Spolu s tím roste i důvěra v armádu, která byla v roce 2021 na 63,3 procenta, a nyní vystoupala až na 93 procent.

Naplno a zásadně ukázala ukrajinská policie svou důležitost letos v září. V polovině měsíce informoval ukrajinský generální štáb a agentura Ukrinform o dvou významných úspěších v Doněcké oblasti.

„Obranné síly měly během ofenzivních operací částečný úspěch v oblasti Kliščijivky. Během útoku osvobodily Andrijivku v Doněcké oblasti, přičemž způsobily nepříteli významné ztráty na životech i technice,“ psalo se tehdy ve svodce generálního štábu.

Andrijivka je malá osada, v níž původně žilo několik desítek lidí. Leží na železniční trati mezi vesnicemi Kliščijivka a Kurdjumivka na jih od Bachmutu. Dobytí těchto míst tak mělo zásadní význam. A právě na něm se podílela brigáda Ljuť.

Soldiers of Ukraine’s 80th Air Assault Brigade record a video in liberated Klishchiyivka, south of Bakhmut.



Along with members of the 5th Assault Brigade and the “Lyut” Assault Brigade of the National Police of Ukraine, they say to Russian invaders: “This is our land!” pic.twitter.com/InkrlvLLcy