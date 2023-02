Bidenova návštěva je velmi symbolická, jednání o míru však nepřibližuje

Co nyní znamená či symbolizuje tato návštěva Bidena v Kyjevu?

Bidenova návštěva vychází na roční výročí od začátku války, a to je v tomto směru naprosto klíčové. Je to velký krok, který doprovází konkrétní příslib další pomoci Ukrajině. Biden nemohl přijet do Kyjeva s prázdnýma rukama.

Existuje i jiný důvod, proč k návštěvě dochází právě teď?

U načasování této návštěvy je klíčový její symbolický rozměr, tedy již zmiňované výročí. Je tu ale i příslib pomoci, která je samozřejmě vázaná na vývoj konfliktu a potřebu pokračující podpory ukrajinské armády, zejména pokud jde o dodávky munice, případně systému protivzdušné obrany.

Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Ditrych (27. ledna 2022)

Materiální pomoc je tu jistě zcela zásadní. Ostatně Zelenskyj mluvil s Bidenem i o zbraních dlouhého doletu. Je tedy na stole jejich dodání? Mohla by tato dodávka následně změnit současnou podobu války?

Nevíme, zda je to reálné. Biden neoznámil tento konkrétní příslib veřejně, na rozdíl od finanční pomoci v hodnotě 500 milionů dolarů. Je tady ale příslib dělostřelecké munice, protitankových zbraní, a také radarů jako součást protivzdušné obrany. Zároveň Biden mluvil i o uvalení dalších sankcí na Rusko, a to již během tohoto týdne.

Munice i rakety delšího doletu samozřejmě mohou nějakým způsobem proměnit vývoj konfliktu a posílit ukrajinskou pozici, ale jestli budou dodány, to teď jistě nevíme. Pokud už by panovala v tomto směru nějaká domluva, asi by ji oznámili veřejně už teď, neotáleli by s tím.

Tlak Ruska je obrovský a v průběhu války samozřejmě panují i obavy z toho, že dojde k významným ústupkům ze strany mocností. Vnímáte tedy Bidenovu návštěvu jako něco, co tuto obavu vylučuje a posiluje celkovou snahu spojenců o podporu Ukrajiny?

Určitě je tu snaha demonstrovat a signalizovat, že v otázce podpory Ukrajiny panuje jednota. Bohužel to není tak jednoduché. Například Viktor Orbán ve svém posledním státnickém projevu znovu mluvil o tom, že by mělo dojít k ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Takže demonstrovat jednotu vůbec není snadné, i když v tomto směru je samozřejmě přístup americké administrativy důležitější. (Maďarsko v čele s Orbánem se dlouhodobě velmi zdrženlivě staví k podpoře protiruských sankcí. Odmítá také dodávky zbraní a nedovoluje ani jejich převoz přes Maďarsko. pozn. redakce)

V USA se ale touto dobou mění rozložení politických sil a Rusové to vidí. Kvůli změnám v složení Kongresu se dá očekávat, že pomoc může být do budoucna omezena, nebo více podmiňována. S tím souvisí i velký balík pomoci na konci roku, s kterým Bidenova administrativa spěchala, než dojde právě k obměně Kongresu. Možná, že ta dnešní návštěva a ohlášená pomoc má signalizovat, že pomoc ze strany Spojených států nebude oklešťována. To je z našeho pohledu důležitý signál a reakce na proměňující se politickou scénu v USA.

Jistě, momentální politickou situaci v USA tu nelze úplně vynechat. Očekává se, že Biden oznámí kandidaturu, a bude tak obhajovat funkci prezidenta Spojených států amerických. Může tedy Bidenova návštěva souviset i s tím, a získat mu na popularitě?

Já si myslím, že ano. Ale jistě se objeví i kritika, že ta návštěva byla uskutečněná právě s cílem zvednout popularitu. Že byla účelová, a že to americké daňové poplatníky mohlo stát spoustu peněz. To by se ale stalo v každém politickém prostředí.

Ani Rusko nestojí o tak dramatickou eskalaci

Nyní už zhruba víme, jak návštěva probíhala a co jí předcházelo. Jaká jsou nezbytná bezpečnostní opatření takové návštěvy?

Samotná návštěva i její plánování se odehrávaly v mimořádně přísném stupni utajení, čemuž odpovídá i delegace, která s Bidenem jela. Byla velmi malá, pokud vím, byl tam jen jeden novinář, a ne typický press corps, který má na starosti prezidentovy cesty do zahraničí. Můžeme zde spekulovat i o nějaké komunikaci s Ruskem.

To je nepochybně zajímavé tvrzení, neboť některá ruská média poměrně brzy po zveřejnění návštěvy napsala, že o ní dopředu věděla a dala Bidenovi bezpečnostní záruky, že se mu nic nestane. Je to možné? Nejsou to pouze řeči posilující ruskou propagandu?

To možné určitě je. Vycházejme z toho, že pravděpodobně ani Rusko nemá zájem na nějaké dramatické eskalaci navzdory tomu, že válku rozpoutalo a páchá v ní hrozné věci. Pokud by se, třeba i nechtěně, Biden se svou delegací stal cílem nějakého raketového útoku, mělo by to obrovský eskalační potenciál. Takže zapojení Ruska je v tomto směru klidně možné.

Dobře, ale i přesto můžeme nejspíš očekávat nějakou oficiální reakci Moskvy. Jak na Rusko, potažmo Putina, tato návštěva působí?

Vladimir Putin pravděpodobně brzy zareaguje. Předpokládám, že zítra bude mít svůj projev. Ostatně i jeho čekají volby. Samozřejmě budou mít jiné parametry než v USA, ale také budou příští rok. Rozjedou se kampaně, a on na ten popud taky může nějakou protizápadní a protiamerickou rétoriku vyostřit. Ale nečekal bych jiné kroky. Ale jinak Rusové koukají samozřejmě na materiální pomoc, nejde jen o rétorické se přihlášení k pomoci Ukrajině, ale o konkrétní kroky.

Na jednáních o míru to prozatím nic nemění

Kdo podle Vás pondělní návštěvu inicioval. Zelenskyj, nebo Biden?

Pro Bidena to určitě nebyla jednoduchá cesta. Vyžadovalo to dlouhé a náročné přípravy. Ale Zelenskyj zval Bidena už před rokem. Poté se potkali v Polsku, a pak Zelenskyj Bidena navštívil v Bílém domě. Takže tato iniciativa byla nepochybně vzájemná, a navíc tam viselo i to pozvání od Zelenského, které Biden nakonec přijal. Je to symbolické.

V jednom rozhovoru jste uvedl, že jednání o smíru teď není na pořadu dne ani u jedné strany. Mohl by být tohle ten moment, kdy se situace obrátí?

Já se obávám, že ne. Koneckonců i Emmanuel Macron řekl, že „čas na dialog s Ruskem teď není“, a já se obávám, že je to pravda. Je to nešťastné, umírá tam velké množství lidí, ale ta válka má nějakou dynamiku. Teď právě probíhá ruská ofenziva. Není sice úplně spektakulární, není to tak velký pohyb sil, jako jsme viděli před rokem, ale ta ofenziva probíhá a může nějakým způsobem v příštích týdnech sílit.

Když už ne jednání o míru, mohlo by se tedy alespoň časem změnit rozložení sil?

Na jaře se dá očekávat ukrajinská protiofenziva. A právě na jejím výsledku se mohou promítnout ony ohlašované dodávky z posledních dní, jako jsou Leopardy a podobně. Tam už to výsledek zřejmě nějak ovlivní, ale příštích několik měsíců můžeme čekat pokračující boje, kde se bude měnit iniciativa.

Ruské síly pak v létě možná ani žádnou velkou ofenzivu zkoušet nebudou, možná se budou snažit spíš vyčerpat Ukrajince. A bohužel je možné, že Rusové se na to pravděpodobně dívají z dlouhodobého časového horizontu. A jednání, která by teď mohla přispět alespoň k dočasnému smíru, když už ne k vyřešení konfliktu, jsou prozatím velmi vzdálená.