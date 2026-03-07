Jak vnímáte současný konflikt na Blízkém východě?
Musíte se na to dívat s nadhledem, protože od doby, kdy bylo před zhruba deseti tisíci lety postavené Jericho, což je slavná lokalita, která se dnes nachází na palestinském území, nebyl na Předním východě klid. Je to oblast, která je požehnaná a svým způsobem i prokletá. Těžko se někomu z Evropy, kdo tam nebyl nebo nežil, vysvětluje, co to všechno znamená. Je třeba si uvědomit, že v této oblasti vznikla kromě hinduismu, což je nejstarší náboženství na světě, všechna další náboženství. Ať už jsou to judaismus, křesťanství nebo islám.
Kdybychom byli společností, kde budou lidé sázet stromy, o kterých vědí, že v jejich stínu už nebudou odpočívat, tak bychom se měli skvěle.