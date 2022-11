Pozitiva války. Zbrojení hodně pomáhá ekonomice, čísla jsou jasná, říká analytik

Možná jste se také setkal s názorem, že válka na Ukrajině pozitivně urychluje reformy Evropské unie. Jak to vnímáte?

Takovéhle velké, drtivé a ničivé události obecně – ať už je to válka, nebo pandemie – vytvářejí nové podmínky. Velice často však přitom jen urychlují probíhající trendy, což může platit i v tomhle případě. To, že se Evropská unie po tomto konfliktu změní, je skoro jasné. Jakým způsobem se změní, to se teď ovšem nedá předpovídat. Nejčastěji se mluví o tom, že by v rámci EU rozhodovala kvalifikovaná většina a nikoliv jednomyslnost, ale i tohle musí být paradoxně schváleno jednomyslně.

Moderní počítače se z velké části zrodily díky tomu, že se Britové snažili dešifrovat Enigmu. Na raketové motory a letecké technologie světové války navázala válka studená, a díky ní využíváme některé technologie dodnes. Lukáš Visingr